В Новой Москве в поселке Коммунарка построили школу на 1 775 мест с бассейном, пятью спортивными залами и 200 кабинетами. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса. The Village собрал галерею с фотографиями школы.

Общая площадь школы — 26 тысяч квадратных метров. Большинство кабинетов имеют стены из закаленного стекла, которое способно выдержать нагрузки и удары. В школе оборудовано пять спортзалов, зал хореографии и 25-метровый бассейн. Кроме того, в школе есть два актовых залах на 725 и 400 мест.

Фото: stroi.mos.ru

Школу передадут департаменту образования в конце марта 2017 года. В сентябре 2017 года школа откроется для первых учеников.