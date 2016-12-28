Ремонт сгоревшего в 2013 году исторического здания театра «Школа современной пьесы» начнется в январе 2017 года. Об этом The Village сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике. Открытие театра запланировано на июль 2018 года.

«Счастье, что театр наконец вернется в исторический дом на Трубной площади в оговоренные ранее сроки, в июле 2018 года. Тем более что эта дата совпадает с юбилейным, 30-м сезоном театра. Мы видим активные внятные действия города и конкретные сроки. Надеюсь, эти полтора года пройдут быстро, и мы получим прекрасно отреставрированный исторический дом, единственный сохранившийся на Трубной площади», — заявил художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

Подрядчиком стала реставрационно-строительная компания «Возрождение», которая занималась ремонтом здания Большого театра, музея-усадьбы «Архангельское», Сенатского дворца в Кремле и других объектов. Стоимость контракта составила 577 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит отреставрировать здание, провести в нем ремонт и приспособить помещение под использование в качестве театра.

Театр «Школа современной пьесы» появился в 1989 году. Он разместился в здании по адресу улица Неглинная, дом 29, изначально построенном в 1816 году (его также перестраивали в 1864, 1888 и 1913 годах). Постройка является объектом культурного наследия регионального значения.

В ноябре 2013-го в здании случился пожар. В октябре 2016 года Райхельгауз заявлял, что работы по восстановлению здания «никак не сдвинутся с мертвой точки». Сейчас спектакли «Школы современной пьесы» идут на сцене Театрального клуба на Тишинке.