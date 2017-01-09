Щёлковский автовокзал реконструируют и превратят в стеклянный «корабль» с кинотеатром и магазинами. Как сообщается на сайте московской мэрии, Москомархитектура утвердила дизайн-проект нового здания.

В новом здании автовокзала будет 11 этажей, пять из которых — подземные. На первом будут находиться кассовый зал, камеры хранения и справочная. На втором, третьем и четвертом этажах разместят торговые павильоны, на пятом —кинотеатр и кафе.

На шестом этаже планируется обустроить залы ожидания с удобными креслами и еще одно кафе. Также здесь появятся дополнительные камеры хранения. Кроме того, в здании организуют подземную автостоянку на 955 машино-мест.

Щёлковский автовокзал находится на пересечении Щёлковского шоссе с Уральской улицей. Здание было построено в 1971 году.