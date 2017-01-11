Москомархитектура обнародовала проект здания полиции на улице Берзарина в Хорошёво-Мнёвниках. Главный архитектор города Сергей Кузнецов рассказал, что у здания будет вогнутый фасад и облицовка клинкерными плитами, сообщается на сайте комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Визуализация: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Визуализация: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Визуализация: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Визуализация: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

Здание спроектировало ООО «Проектно-строительное объединение № 1». Оно будет иметь разную этажность — от одного до трех этажей в разных частях строения. В основе здания разместят два прямоугольника, один из которых образует входную зону с улицы, дополнительно акцентированную витражом, рассказал Кузнецов.

В здании разместят зал собраний на 150 мест, тир и универсальный спортзал. Его общая площадь составит 4 800 квадратных метров.