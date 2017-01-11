«Архнадзор» добавил в свою «Черную книгу» 24 исторические постройки Москвы, частично или полностью утраченные в 2016 году. Об этом The Village сообщила пресс-служба общественного движения.

«В среднем по два здания или комплекса построек, достойных если не статуса памятника, то безусловного сохранения, сносилось в прошедшем году каждый месяц», — говорится в сообщении.

В обновленную версию списка вошел 14-й корпус Кремля, окончательно разобранный к апрелю 2016 года, конструктивистское здание Таганской АТС, снос которого вызвал массовые протесты, два корпуса здания на Варварке, 14, четыре корпуса рабочего поселка «Погодинский» и дома № 13 и 15 в Большом Козихинском переулке.

Также в «Черную книгу» вошли четыре дореволюционных здания Московской окружной железной дороги, снесенных в процессе запуска МЦК, деревянные дома адвоката Мануйлова и композитора Танеева, уничтоженные в процессе «работ, направленных на их сохранение», и другие постройки.

«Черная книга» — список исторических московских зданий, утраченных с начала работы мэра Сергея Собянина. Его первая редакция вышла в 2014 году.