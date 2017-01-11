Московский комитет по архитектуре и градостроительству утвердил проект реконструкции кинотеатра «Мечта» на перекрестке Каширского шоссе и улицы Святослава Рихтера по программе компании ADG Group. Об этом сообщается на сайте Москомархитектуры.

Угол здания остеклят до второго этажа. Площадь увеличится до 7,5 тысячи квадратных метров, непосредственно территория кинотеатра займет треть всех наземных площадей здания.

«В подземной части здания расположится продуктовый супермаркет. На первом этаже разместится торговая галерея с магазинами и кафе, на втором — кинозалы, фуд-корт и открытое пространство для выставок, лекций и мастер-классов. Все этажи свяжет общий атриум с эскалаторами и лифтами», — говорится в сообщении.

Пресс-служба московского комитета по архитектуре и градостроительству

В конце ноября 2014 года компания ADG Group выиграла аукцион по продаже 39 московских кинотеатров, предложив стартовую цену в 9,57 миллиарда рублей. В состав лота вошли кинотеатры «Ангара», «Аврора», «Алмаз», «Ашхабад», «Баку», «Байконур», «Бирюсинка», «Будапешт», «Витязь», «Варшава», «Волга», «Волгоград», «Восход», «Высота», «Звездный», «Керчь», «Киргизия», «Комсомолец», «Ладога», «Марс», «Мечта», «Нева», «Орбита», «Орион», «Патриот», «Первомайский», «Прага», «Планета», «Рассвет», «Рига», «Родина», «Саяны», «Солнцево», «София», «Таллин», «Улан-Батор», «Экран», «Эльбрус» и «Янтарь». Все кинотеатры построены в период с 1938 по 1988 год, большая часть из них в настоящее время не функционирует.