Возле станции метро «Цветной бульвар» появится гостиница в итальянском стиле на 12 номеров. Об этом The Village сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

«Здание решено в строгих классических формах. Отделка фасадов предусматривает применение нескольких видов текстур и оттенков. Декоративные элементы из камня окрашены в белый цвет, общий же фон составляют теплые сдержанные тона. В отделке используется штукатурка двух видов: гладкая и с расшивкой под руст», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Гостиница будет иметь четыре этажа, общая площадь ее составит тысячу квадратных метров. Цвета стен первого этажа будут темнее, чем на этажах выше. Украшением здания станут пилястры, которые опираются на кронштейны. На балконе оформят цветник. У здания будет своя двухуровневая подземная парковка на десять мест.

Гостиница расположится по адресу улица Трубная, владение 32, строение 1.