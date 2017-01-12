Трамвайное депо имени Апакова отреставрируют
Исторические здания трамвайного депо имени Апакова на Шаболовке отреставрируют. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.
Соответствующую заявку на оформление плана земельного участка депо одобрила Градостроительно-земельная комиссия. Депо размещается на общей площади в 20,5 тысяч квадратных метров.
Постройки представляют собой историческую и культурную ценность. Так, например, главное здание депо было возведено по проекту архитектора Владимира Шухова в начале XX века.
После реставрации исторический облик депо сохранится.
Трамвайное депо имени Апакова открылось в 1909 году. Оно является самым старым предприятием городского электрического транспорта Москвы.
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