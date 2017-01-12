Исторические здания трамвайного депо имени Апакова на Шаболовке отреставрируют. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Соответствующую заявку на оформление плана земельного участка депо одобрила Градостроительно-земельная комиссия. Депо размещается на общей площади в 20,5 тысяч квадратных метров.

Постройки представляют собой историческую и культурную ценность. Так, например, главное здание депо было возведено по проекту архитектора Владимира Шухова в начале XX века.

После реставрации исторический облик депо сохранится.

Трамвайное депо имени Апакова открылось в 1909 году. Оно является самым старым предприятием городского электрического транспорта Москвы.