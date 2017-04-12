Здание усадьбы в Подсосенском переулке в центре Москвы отреставрируют. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

На территории 26-го владения в Подсосенском переулке находится городская усадьба Г. В. Четверикова, Е. Н. Малютина и А. Я. Елагиной конца XVIII века — начала XX века. Проект ее реконструкции уже утвержден.

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Также отреставрируют ограду с пилонами, возведенную во второй половине XIX века.