Московский комитет по архитектуре и градостроительству утвердил проект Центра культуры и искусств, который будет построен на месте снесенного дома культуры «Октябрь» на улице Маршала Малиновского, 7 в Щукине. Об этом сообщается на сайте комитета.

Общая площадь постройки составит 5,2 тысячи квадратных метров, здание спроектировало ООО «Проектно-строительное объединение № 1». Культурный центр разделят на зрительскую и клубную части с отдельными входами.

«Консоли станут главными акцентами на фоне спокойной современной архитектуры, основанной на сочетании геометрических объемов, клинкерной плитки песочных оттенков, металлокассет и структурного остекления. Зрительский блок с киноконцертным залом будет немного развернут относительно улицы Маршала Малиновского», — заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

В подземном уровне разместят стоянку на 39 мест. На первом этаже расположат киноконцертный зал на 450 мест и клубную часть, а также гардеробы и кафе. Второй этаж займут фойе зала, залы хореографии, музыкальные классы и различные студии.