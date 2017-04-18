Власти Москвы выставили на аукцион объект культурного наследия — садовый павильон городской усадьбы Лопатиной 1911 года. Об этом The Village рассказали в пресс-службе департамента по конкурентной политике города Москвы.

В настоящее время павильон находится в полуразрушенном состоянии: разрушены северная и западная стены, перекрытия и кровля, нет столбов, дверей, окон, лестниц. Инвестор должен будет сохранить местоположение павильона, объемно-пространственную композицию, материал и характер столярных заполнений и цветовую гамму фасадов.

На все виды ремонтно-реставрационных работ отводится до 4,5 лет. После сдачи объекта в эксплуатацию инвестор получит право льготной аренды в размере один рубль за квадратный метр сроком на 49 лет. Начальная стоимость годовой арендной платы составляет 65,9 тысячи рублей.

Торги пройдут 1 июня 2017 года.