«Москва глазами инженера» 29 апреля откроет сезон архитектурных велоэкскурсий по городу. Об этом The Village рассказали представители проекта.

Экскурсии объединены в цикл «Велошухов», который назван в честь инженера Шухова. Сейчас уже можно записаться на четыре экскурсии, каждая из которых посвящена определенной вехе в развитии архитектуры — Серебряному веку, модерну, авангарду или высотному строительству Москвы.

Если у человека нет велосипеда, то есть возможность купить билет, который включает его аренду на время экскурсии. Все участники получают радиогид, благодаря которому всегда слышно, что рассказывает экскурсовод.

Предварительная запись обязательна, билеты и подробная информация — на сайте.