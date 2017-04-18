Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил архитектурно-градостроительное решение трехэтажного торгово-развлекательного центра, который построят рядом с развязкой Ленинского проспекта с улицей Островитянова. Об этом сообщается на сайте ведомства. Здание расположится на Ленинском проспекте, 123.

«Оба входа на уровне первого этажа будут объединены торговой галереей с бутиками и кафе. На втором этаже спроектированы фитнес-центр, боулинг и салон красоты. На третьем — детская игровая зона, с другой стороны — зона кафе и ресторанов. В цоколе будет расположен гипермаркет, в двух подземных уровнях — автостоянка на 320 машин. Этажи объединит овальный атриум со светопрозрачным куполом», — говорится в материале.

Также застройщик проведет благоустройство и озеленение участка для создания комфортного доступа к нему и связи с окружающей застройкой. Войти с Ленинского проспекта и станции метро «Тропарево» можно будет по пешеходному пандусу. Со стороны жилой застройки в юго-восточной части здания спроектирован второй вход, где появится небольшая площадь.

Общая площадь центра составит 36 557 квадратных метров. Проектировщиком выступило ООО «Архитектурное ателье».