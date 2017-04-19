Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реконструкции поликлиники имени Первого Мая, построенной в 1929 году. Об этом сообщается на официальном сайте Москомстройинвеста.

Площадь объекта составляет 3 903 квадратных метра. «Реконструкция здания будет проведена без увеличения площади застройки, а прилегающая территория — благоустроена», — уточнил председатель комитета Константин Тимофеев.

Поликлиника расположена по адресу улица Малая Грузинская, владение 52 а.