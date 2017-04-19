Архитектурный совет Москвы отложил проект восстановления здания библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, которое сгорело в 2015 году, до консультации с экспертами по советскому модернизму. Об этом со ссылкой на председателя совета и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова сообщает сайт Архсовета.

«Коллеги из „ГИПРОКОН“ провели консультации с экспертами, с РААСН, и у нас сложилось скорее положительное мнение об этом проекте. В данном случае объект не имеет статуса памятника, но, безусловно, представляет ценность, все знают его авторов и относятся к ним с большим уважением. При этом важно понимать, что проект не будет точной копией, потому что копии делаются теми же руками, материалами, строительной техникой, которые были тогда. В представленном проекте есть моменты, продиктованные сегодняшним временем, технологиями, строительными возможностями, и мы бы хотели получить определенное мнение экспертов, насколько они адекватны духу и качеству этого объекта», — заявил Кузнецов.

Он добавил, что финальное мнение совет озвучит после консультаций с экспертами «в ближайшее время». Проект компании «ГИПРИКОН» предполагает восстановление исторического объема здания с расширением его площади на 14 тысяч квадратных метров для размещения новых систем хранения книг, DATA-центра и аналитического информационного центра библиотеки.

«Авторы проекта, по их словам, опирались на предпроектные материалы Якова Белопольского и аналоги, как, например, библиотека Альвара Аалто в Выборге. Недостающие элементы здания были выполнены на основе рабочих чертежей архитектора последних версий», — утверждается в материале.

Высотные отметки здания обещают сохранить, «единственным отличием фасадных решений является решение облицевать внутреннюю часть двора натуральным камнем, что не было сделано изначально по причине недостатка средств».

«Функциональная схема здания сохраняется. На верхнем этаже по-прежнему предполагается единое пространство читальных залов, которые примыкают к книгохранилищу. Восстанавливается объем центральной лестницы. Над осью общественных пространств восстанавливаются световые фонари», — отмечается в сообщении.

Проект не предусматривает восстановление бассейна у здания из-за «особенностей федерального финансирования», однако в Архсовете его считают одним из главных элементов композиции и предлагают решить вопрос с финансированием совместно с городом.

Пожар в здании ИНИОН на Профсоюзной, 51/21 произошел в ночь на 31 января 2015 года, потушить его удалось спустя почти сутки. В ЧП пострадала часть фонда библиотеки института, который является крупнейшим научным центром России в области социальных и гуманитарных наук. Причина пожара пока не установлена.