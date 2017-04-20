У бизнес-центра Dominion Tower — последней работы архитектора Захи Хадид и единственного здания ее авторства в Москве — сменились владельцы. Об этом сообщает агентство «РБК».

Теперь строение принадлежит одной из структур группы «Сафмар» семьи Гуцериевых. По данным издания, прежний владелец бизнес-центра — «ДоминионМ» — мог лишиться здания из-за долга перед МДМ Банком, который в ноябре 2016 года объединился с Бинбанком, также входящим в группу «Сафмар».

По словам представителя «ДоминионМ», инвестиции в проект составили 2,3 миллиарда рублей. Эксперты оценивают стоимость строения в 2,5 миллиарда рублей. Столь малую наценку они объясняют тем, что хотя бизнес-центр и отличается уникальным архитектурным решением, он расположен в неудобном месте, а аренда в нем слишком дорога.

Бизнес-центр Dominion Tower расположен в промзоне на юго-востоке Москвы на улице Шарикоподшипниковской, дом 5. Строительство здания началось в 2008 году и завершилось осенью 2015 года.