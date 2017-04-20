«Архнадзор» заявил об угрозе уничтожения облика дома фельдмаршала Каменского
Градозащитное общество «Архнадзор» сообщило об угрозе утраты исторического облика усадебного дома XVIII века на Смоленском бульваре, 19, строение 2, который ремонтируют для резиденции уполномоченного по правам человека в России с нарушением реставрационного режима. Об этом сообщается на сайте движения.
«Декор в стиле барокко — основания белокаменных наличников с лучковыми и треугольными фронтонами на кирпичном фоне, карнизы с тонкой профилировкой — просто замазывается штукатурным либо цементным раствором. А ведь жилых домов эпохи барокко в Москве весьма немного», — говорится в сообщении «Архнадзора».
Усадьба известна с 1737 года, с конца ХVIII века она принадлежала фельдмаршалу Михаилу Федотовичу Каменскому, который был убит в 1809 году крепостными за жестокость, отмечается в материале. Сейчас дом нельзя увидеть с Садового кольца, так как он закрыт современным зданием. Дом внесен в «Красную книгу» «Архнадзора».
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