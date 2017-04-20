Градозащитное общество «Архнадзор» сообщило об угрозе утраты исторического облика усадебного дома XVIII века на Смоленском бульваре, 19, строение 2, который ремонтируют для резиденции уполномоченного по правам человека в России с нарушением реставрационного режима. Об этом сообщается на сайте движения.

«Декор в стиле барокко — основания белокаменных наличников с лучковыми и треугольными фронтонами на кирпичном фоне, карнизы с тонкой профилировкой — просто замазывается штукатурным либо цементным раствором. А ведь жилых домов эпохи барокко в Москве весьма немного», — говорится в сообщении «Архнадзора».

Усадьба известна с 1737 года, с конца ХVIII века она принадлежала фельдмаршалу Михаилу Федотовичу Каменскому, который был убит в 1809 году крепостными за жестокость, отмечается в материале. Сейчас дом нельзя увидеть с Садового кольца, так как он закрыт современным зданием. Дом внесен в «Красную книгу» «Архнадзора».