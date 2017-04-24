Москомархитектура согласовала проект ледового дворца площадью более 6 тысяч квадратных метров в Солнцеве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Двухэтажное здание построят в футуристическом стиле — с 3D-фасадом в форме морской волны. Волнообразное полотно изготовят из множества металлических ламелей. Разные по форме и величине, они будут создавать иллюзию трехмерного пространства.

Фото: mos.ru Фото: mos.ru

3D-конструкция накроет второй и частично первый этажи здания. Кроме того, она будет защищать ледовый дворец от прямого попадания солнечных лучей.

Фасады первого этажа покроют перфорированными панелями, на поверхности которых нарисуют фигуры хоккеистов высотой 3,5 метра. В вечернее время фасад с изображениями спортсменов будет подсвечиваться.

К строительству ледового дворца на пересечении улиц Авиаторов и Юлиана Семенова планируется приступить в 2018 году.