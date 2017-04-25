В Москве стартует архитектурный конкурс, по итогам которого определится, как будут выглядеть новые кварталы, созданные по программе реновации жилого фонда. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, сайт для приема заявок запустится в течение месяца, а сам конкурс продлится примерно полгода. Пока называются только ориентировочные сроки, так как в законодательстве еще окончательно не прописано, как будут выбираться площадки и проходить голосование по сносу хрущевок.

Всего планируется организовать пять конкурсных площадок, на которых за два этапа отберут 20 финалистов. Оценкой работ займутся приглашенные эксперты. Они же примут участие в составлении техзадания. Пока известно лишь, что программа реновации предполагает квартальный тип застройки. Понятие микрорайона в нем рассматриваться не будет.

«Мы планируем провести ряд публичных мероприятий, таких как дебаты, обсуждения, семинары, круглые столы и дискуссии с привлечением экспертов ведущих архитектурных, экономических и других профильных вузов и сообществ», — рассказал главный архитектор столицы. Первые публичные мероприятия состоятся на выставке «АрхМосква» и на предстоящем урбанистическом форуме.

Также Кузнецов не исключил, что после определения финалистов архитектурного конкурса в Москве могут скорректировать некоторые градостроительные нормы. «Мы рассчитываем, что после экспертной оценки конкретных примеров мы сможем показать, что есть комфортная, хорошая, правильная среда и есть нормативы, которые объективно противоречат ее созданию», — пояснил он.