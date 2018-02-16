В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи прошел Международный конкурс архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки при поддержке правительства, АИЖК и КБ «Стрелка». Участники из 39 стран разработали проекты жилых высоток и таунхаусов, которые, как предполагается, позволят российским застройщикам снизить сроки проектирования и затраты на всех этапах производства. Посмотреть все работы можно на сайте конкурса.

В жюри соревнования вошли министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, генеральный директор АИЖК Александр Плутник, учредитель и партнер архитектурной компании JUUL Frost Architekten в Дании Хелле Юул Ларсен, основатель и руководитель шведского АБ Semrén & Månsson Магнус Монссон, а также Елена Еременко, директор по продукту компании «Брусника». По просьбе The Village члены жюри выбрали самые свежие идеи иностранцев, которые хорошо смотрятся в российской реальности.

TA.R.I-Architects, Италия Grupo H d.o.o, Словения Akhmadullin Architects, Россия

Среди 936 проектов со всего мира в двадцатку финалистов вошло 11 архитектурных бюро из России — «План Б», Pole Design, Ad Hoc Architecture и другие. Кроме них, эксперты одобрили проекты участников из Нидерландов, Бразилии, Италии, Словении, Литвы и Македонии. Все победители получат по миллиону рублей на доработку своих концепций, которую с учетом рекомендаций жюри они должны завершить к концу марта.

«2Портала», Россия Sara Simoska, Македония Boustany, Suphasidh, Desfonds + A2OM, Бразилия «Эшер», Россия Do Architects, Литва «ДНК», Россия DA Project, Россия Bureau ARD, Россия BOLD–collective, Нидерланды Ad Hoc Architecture, Россия

В начале апреля жюри определит призеров, которые получат до 2 миллионов рублей. Лучшие концепции Минстрой и АИЖК предложат девелоперам и градостроителям по всей стране.

Фотографии: обложка, 11 — Bureau ARD, 1 — TA.R.I-Architects, 2 — Grupo H d.o.o., 3 — Akhmadullin Architects, 4 — архитектурная мастерская «2Портала», 5 — Sara Simoska, 6 — Boustany / Suphasidh / Desfonds + A2OM, 7 — ООО «Эшер», 8 — Do Architects, 9 — архитектурная группа «ДНК», 10 — DA Project, 12 — BOLD–collective, 13 — Ad Hoc Architecture