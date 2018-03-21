АрхитектураКак будет выглядеть второй проект Herzog & de Meuron в России
Авторы Эльбской филармонии и галереи Тейт предлагают поднять восьмиэтажки на 35-метровые колонны
Вечером 20 марта российский застройщик Capital Group представил концепцию застройки территории бывшего Бадаевского завода в районе Кутузовского проспекта. Проект разработало швейцарское бюро Herzog & de Meuron — лауреаты главной архитектурной премии мира, Притцкеровской, и авторы проектов Эльбской филармонии — одного из лучших зданий 2017 года, галереи Тейт в Лондоне, стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене, олимпийского стадиона в Пекине и многих других зданий. Это второй проект бюро в России после кампуса D3 в «Сколково». The Village публикует проект с комментариями авторов.
Главная особенность проекта — 35-метровые колонны, на которых восьмиэтажные жилые корпуса возвышаются над бывшим Бадаевским пивоваренным заводом. Это отсылка к проектам Ле Корбюзье и русских архитекторов-авангардистов. Они тоже небезосновательно считали, что поднятое над землей здание делает город визуально проницаемым, к тому же первые этажи в жилых домах считаются неблагоприятными для жилья. Над уровнем земли подняты Дом Наркомфина Гинзбурга, здание Центросоюза Корбюзье, более поздние «дома на ножках» на ВДНХ и на Беговой. Отличие проекта на Кутузовском — в масштабах: если у Дома Наркомфина высота колонн составляет только один этаж, а у дома на Беговой — четыре (и это уже смотрится внушительно), то у Herzog & de Meuron первый жилой этаж находится на уровне крыши семиэтажного дома.
Благодаря этому с некоторых ракурсов создается интересный эффект — колонны выглядят скорее как часть парка, который высадят на этой же территории.
Новостройки не будут закрывать вид на завод, как это делают сталинки на Кутузовском проспекте. Сами промышленные постройки отреставрируют и даже восстановят один корпус, где разместят пивоварню. Таким образом девелопер планирует обеспечить связь с историческим прошлым территории.
Пьер де Мёрон заявил, что «основным преимуществом комплекса Бадаевского пивоваренного завода станет создание новых общественных пространств, открытых для всех: прогулочная территория вдоль набережной Москвы-реки и парк с полянами и лесными рощами».
Председатель совета директоров Capital Group Павел Тё рассказал, что квартиры будут выполнены в «новом для Москвы формате — виллы с панорамными видами». На крышах зданий планируют разбить парки.
В компании не стали сообщать, когда здания будут построены. Тем не менее местные жители раскритиковали проект сразу после публикации: они сомневаются в том, что проект будет реализован в соответствии с концепцией и городская инфраструктура его выдержит.
Фотографии: Herzog & de Meuron
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