Главная особенность проекта — 35-метровые колонны, на которых восьмиэтажные жилые корпуса возвышаются над бывшим Бадаевским пивоваренным заводом. Это отсылка к проектам Ле Корбюзье и русских архитекторов-авангардистов. Они тоже небезосновательно считали, что поднятое над землей здание делает город визуально проницаемым, к тому же первые этажи в жилых домах считаются неблагоприятными для жилья. Над уровнем земли подняты Дом Наркомфина Гинзбурга, здание Центросоюза Корбюзье, более поздние «дома на ножках» на ВДНХ и на Беговой. Отличие проекта на Кутузовском — в масштабах: если у Дома Наркомфина высота колонн составляет только один этаж, а у дома на Беговой — четыре (и это уже смотрится внушительно), то у Herzog & de Meuron первый жилой этаж находится на уровне крыши семиэтажного дома.