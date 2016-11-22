Зимой воздух в помещениях становится сухим из-за отопления, а на улице дует резкий холодный ветер. Все это в комплексе очень негативно влияет на кожу.

В International Journal of Cosmetic Science, например, опубликовано исследование о том, как смена сезона отражается на состоянии кожи. Оно азиатское, но с европейской кожей все примерно то же самое. В исследовании участвовали женщины разных возрастов и с разными типами кожи. И два ключевых, хоть и взаимосвязанных изменения — это снижение выработки кожного сала и увлажненности кожи.

Кожный жир, или себум, защищает кожу от грязи, пыли, пересыхания и внешних повреждений, создавая своего рода барьер на поверхности. Когда его недостаточно, кожа теряет воду, становится тусклой, теряет эластичность и становится чувствительной. Сезонным изменениям подвержены все люди, даже обладатели очень жирной кожи могут страдать зимой от обезвоженности и шелушений. Поэтому недостаток воды и жиров в коже стоит по возможности восполнять косметикой.

Дерматологи из медицинской школы Гарварда дают весьма простые и универсальные рекомендации о том, что стоит делать зимой. Примерно то же самое советуют большинство экспертов по уходу за кожей: умываться мягкими средствами без мыла, не использовать слишком горячую воду, выбирать более плотный и насыщенный крем, чем в теплое время года. Такие кремы часто маркируются как barrier repair или lipid replenishing. В них должны присутствовать водоудерживающие компоненты — глицерин, гиалуроновая кислота, мочевина, которые притягивают и удерживают воду в эпидермисе, а также запирающие — масла, силиконы, которые создают барьер на коже и не дают воде испариться из нее.

От сухого воздуха в квартире очень хорошо помогает увлажнитель воздуха, а от холодного ветра — максимально закрытая одежда. Если кожа раздражена и шелушится, то самое лучшее, что можно сделать, — как можно меньше трогать ее, во всех смыслах, то есть не тереть и использовать минимум косметики.

От сильного ветра и холода на открытых участках тела помогают насыщенные защитные кремы. Их легко найти по маркировкам «cica-» или «cold cream». Такие средства есть у каждой аптечной марки. Но использовать их каждый день не нужно, потому что они, как правило, достаточно тяжелые. Здесь стоит просто оценить ситуацию. Если вы планируете находиться на улице достаточно долго, то есть гулять, кататься на лыжах или играть с детьми, то открытые участки тела лучше покрыть хорошим слоем защитного крема. А если все время вашего пребывания на улице ограничивается получасом в день, то необходимости в этом нет.

Защитные зимние кремы достаточно тяжелые, и для жирной кожи это может стать проблемой. Универсального рецепта выбора, конечно, нет. Комедогенность — она же способность вещества закупоривать поры — очень индивидуальная штука. Будет ли какой-то компонент косметики закупоривать поры, зависит от его количества в конкретном средстве, а также от того, как долго он находится на коже, какие еще вещества содержатся в этом креме и так далее.

Здесь остается полагаться на шкалы комедогенности и выбирать кремы, в основе которых — некомедогенные масла и силиконы. Даже cica-кремы иногда бывают достаточно легкими. Еще бренды часто выпускают одну и ту же версию крема для разных типов кожи. И если вам уже нравится какой-то крем для жирного типа, то попробуйте взять такой же, но для нормального или склонного к сухости.

У нас принято считать, что зимой защищаться от солнца не нужно, но это не так. Потому что часть излучения даже зимой повреждает кожу. Конечно же, нет нужды каждый день обмазываться кремом с SPF-50. Но если на улице солнечно и вы проводите вне дома много времени, то пренебрегать солнцезащитными кремами не стоит. Они, кстати, часто бывают очень подходящими для зимы, то есть жирными и стойкими.

Помимо этого, зимой особенно полезно добавлять в рацион омега-3 жирные кислоты, потому что они усиливают способность кожи защищаться от внешних повреждений. В самом большом количестве они присутствуют в рыбьем жире. В нем же содержится витамин D, а в нашем климате почти все страдают от его недостатка. Мне не хочется призывать пить специальные добавки, потому что они не всегда бывают безопасны и эффективны без назначения врача. Но по возможности стоит есть больше жирной рыбы.