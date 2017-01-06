Подводя итоги года, редакция The Village собрала лучшие выпуски нашей рубрики «Есть вопрос» за последние 12 месяцев. В одном материале — от чего зависит музыкальный вкус, существует ли метеозависимость на самом деле, может ли гроза в городе убить человека, почему не все люди подвержены зависимостям и многие другие вопросы с ответами на них.

Почему Uber думает, что я во Внукове? Разбираемся в ситуации со сбоем в системе навигации такси, из-за которого некоторые поездки отображаются как трансферы до Внукова

Как ухаживать за кожей зимой? Косметолог и автор телеграм-канала Don't Touch My Face рассказывают о способах защиты лица в зимний период

Может ли гроза в городе убить человека? The Village выяснил, опасно ли находиться на улицах города в грозу

Как работает система оповещения

о чрезвычайных ситуациях в Москве? The Village попросил МЧС и операторов объяснить, как составляются сообщения о чрезвычайных ситуациях в городе и почему их получают не все

Почему футбольные фанаты такие агрессивные? Философ и спортивный журналист комментируют поведение российских болельщиков на Евро-2016

Как помочь человеку, пережившему сексуальное насилие? The Village поговорил с психологом и представителями центра «Сёстры» о том, что делать, если вы столкнулись с насилием, и о том, как помочь пострадавшим

Существует ли метеозависимость на самом деле? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые актуальные, странные и смешные вопросы, которыми задаются горожане

От чего зависит музыкальный вкус? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Почему одни попадают в зависимость,

а другие нет? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы

Зачем лошадям солярий? The Village разбирается в одной из самых странных новостей дня

Как поддержать иммунитет зимой? Врач-иммунолог объясняет, как избежать сезонных проблем со здоровьем