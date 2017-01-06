Есть вопросКак поддержать иммунитет зимой, зачем лошадям солярий и существует ли метеозависимость
Редакция The Village вспоминает лучшие выпуски рубрики «Есть вопрос» в ушедшем году
Подводя итоги года, редакция The Village собрала лучшие выпуски нашей рубрики «Есть вопрос» за последние 12 месяцев. В одном материале — от чего зависит музыкальный вкус, существует ли метеозависимость на самом деле, может ли гроза в городе убить человека, почему не все люди подвержены зависимостям и многие другие вопросы с ответами на них.
Почему Uber думает, что я во Внукове?
Разбираемся в ситуации со сбоем в системе навигации такси, из-за которого некоторые поездки отображаются как трансферы до Внукова
Как ухаживать за кожей зимой?
Косметолог и автор телеграм-канала Don't Touch My Face рассказывают о способах защиты лица в зимний период
Может ли гроза в городе убить человека?
The Village выяснил, опасно ли находиться на улицах города в грозу
Как работает система оповещения
о чрезвычайных ситуациях в Москве?
The Village попросил МЧС и операторов объяснить, как составляются сообщения о чрезвычайных ситуациях в городе и почему их получают не все
Почему футбольные фанаты такие агрессивные?
Философ и спортивный журналист комментируют поведение российских болельщиков на Евро-2016
Как помочь человеку, пережившему сексуальное насилие?
The Village поговорил с психологом и представителями центра «Сёстры» о том, что делать, если вы столкнулись с насилием, и о том, как помочь пострадавшим
Существует ли метеозависимость на самом деле?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые актуальные, странные и смешные вопросы, которыми задаются горожане
От чего зависит музыкальный вкус?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему одни попадают в зависимость,
а другие нет?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы
Зачем лошадям солярий?
The Village разбирается в одной из самых странных новостей дня
Как поддержать иммунитет зимой?
Врач-иммунолог объясняет, как избежать сезонных проблем со здоровьем
Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые актуальные, странные и смешные вопросы, которыми задаются горожане
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