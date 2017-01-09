Есть вопросКогда в Москве закончатся морозы?
Синоптик Евгений Тишковец — об аномальных январских холодах
На прошедших выходных синоптики Гидрометцентра объявили в Москве предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов, наступивших в Центральной России. В столице в ночь с воскресенья на понедельник температура достигала минус 30 градусов. Из-за сильного похолодания городской мэрии даже пришлось закрыть районные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество».
В понедельник, 9 января, столбики термометров поднялись до минус 21–22 градусов, обозначив таким образом незначительное потепление в Москве. The Village обратился к синоптику Евгению Тишковцу и узнал, когда закончатся холода, почему в Европе тоже страдают от морозов и как подобные аномалии вписываются в тренд глобального потепления.
Евгений Тишковец
ведущий специалист центра погоды «Фобос»
Сегодня холод начнет отступать: температура воздуха уже начала повышаться, к вечеру потеплеет до минус 15–17 градусов.
Во вторник по городу пройдет теплый фронт, который принесет плотные облака и порцию атлантического тепла, так что станет теплее — примерно минус 7–9 градусов.
В среду же совсем распогодится: будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, а температура поднимется до минус 5–9 градусов.
Во второй половине недели станет пасмурно, появятся снегопады, метели. Особенно это будет заметно в пятницу, но температура повысится, и к выходным мы выйдем на показатели около нуля градусов.
Рождественские холода связаны с ультраполярным вторжением арктического воздуха — это когда циклон идет не с запада на восток, а с севера на юг, практически по меридиану. В тылу этого циклона формируется устойчивый северо-восточный поток, который несет очень холодный воздух далеко на юг из акватории Карского моря. Такая тенденция сопровождается стремительным понижением температуры. Похолодало же не только в России. Европа тоже получила свою порцию морозов, так как этот холодный мешок воздуха пошел далеко-далеко на юг и на восток.
Такие перепады, безусловно, связаны с глобальными климатическими изменениями. Средние температуры воздуха во всем мире растут, и Россия не является исключением. В нашей стране происходят изменения климата даже более значимые, чем в других уголках планеты. Климат нервничает, становится менее устойчивым, что приводит к ситуации, когда случаются то морозы, то внезапные оттепели.
Обложка: Валерий Шарифулин/ТАСС
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