Для тех, кому уже надоела атмосфера праздника, в городе запустили сразу несколько акций по утилизации новогодних елок. Теперь деревья можно сдать на переработку, чтобы они еще могли принести пользу. The Village рассказывает, куда и зачем отдавать главный символ Нового года.

Зачем сдавать елки?

Юлия Чижова, представитель департамента

природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Если елку просто выкинуть, она, конечно, не нанесет вреда экологии, как например, батарейки, которые загрязняют огромные объемы почвы и грунтовых вод. Однако на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные новогодние деревья, нет условий для их естественного разложения, и они просто не могут вернуться в почву. Соответственно, не могут принести пользу. Переработка — отличный способ хоть немного улучшить состояние окружающей среды.

Какие есть акции по переработке елок?

«Елочный круговорот — 2017»

Когда: с 9 по 15 января, с 08:00 по 17:00

Где: экоцентр «Битцевский лес», Новоясеневский тупик, 1/3

Департамент природопользования и окружающей среды города совместно с экологическим движением «РазДельный сбор» второй год подряд проводят акцию по утилизации новогодних деревьев. Принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и других украшений. Собранные елки будут отправлены на предприятие, занимающееся переработкой древесных отходов. Там из них сделают древесную щепу, которую впоследствии доставят в Тимирязевский питомник. Щепу используют в качестве удобрений и грунта для животных.

Юлия Чижова, представитель департамента

природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Экоцентр «Битцевский лес» — единственный долгосрочный пункт по сбору новогодних деревьев. Будут действовать и другие пункты сбора, но только один день — 15 января. С их полным перечнем можно ознакомиться в нашей группе во «ВКонтакте». На этих пунктах каждому человеку расскажут, зачем надо сдавать елки и что с ними будет после переработки. С этой работой одному сотруднику не справиться, поэтому сейчас мы набираем волонтеров.

«Вторая жизнь новогодней ели»

Когда: до конца января, по будням с 10:00 до 17:00

Где: ПКиО «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1/1

В столичном парке «Сокольники» также пройдет акция по утилизации елок.

В дальнейшем деревья планируют высадить в лесу или парке, поэтому сдать можно далеко не любую елку. Она должна быть не высохшей, с корнями и храниться в кадке с почвой или песком. Если ваше дерево соответствует критериям, вы можете принести его к Большому розарию. Справа от него есть служебные помещения, в которых в зимнее время хранятся некоторые растения и саженцы. Здесь елки пробудут вплоть до высадки весной.

Ульяна Климова,

пресс-секретарь ПКиО «Сокольники»

Акция «Вторая жизнь новогодней ели» проводится впервые. Нам кажется, что это не только экологически важный, но и социально направленный проект, который будет интересен многим жителям города. Особенно если учесть, что во время августовских ураганов погибло много деревьев и сейчас есть необходимость восстановить лесной массив. Почему бы не сделать это таким образом?

Ежегодная акция Московского зоопарка

Когда: в среднем до конца января (пока деревья свежие)

Где: ул. Большая Грузинская, 1

В Московском зоопарке не принимают деревья от частных лиц, зато открыты к сотрудничеству с предпринимателями. Дело в том, что на хвойных деревьях, которые раньше украшали дома, часто остаются фрагменты мишуры или следы различных химических веществ, которые могут нанести вред животным. Также, постояв дома, деревья высыхают, теряют запах и гибкость и становятся малопривлекательными для обитателей зоопарка.

Ольга Вайншток,

пресс-секретарь Московского зоопарка

В целях соблюдения безопасности животных мы договариваемся с различными предпринимателями о поставке в зоопарк нераспроданных новогодних деревьев, когда у нас есть в них потребность. Хвойные деревья в первую очередь собираются для слонов, обезьян и копытных животных. Последние часто обтачивают об них зубы. Что касается вкусовых предпочтений, то винторогие козлы едят сосны, овцебыки предпочитают елки, а дагестанские туры — пихту. Также мы используем деревья для обогащения среды зоопарка.

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