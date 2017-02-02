К середине февраля на границе России и Белоруссии появится пограничная зона. Такое распоряжение отдал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Приказ был зарегистрирован 26 января и вступит в силу спустя десять дней после регистрации.

Россия устанавливает границу в одностороннем порядке, Белоруссия об установке границы со своей стороны пока не заявляла. Более того, в белорусском МИД заявили, что Москва приняла решение о погранзоне без предупреждения.

The Village выяснил, изменится ли для россиян порядок въезда в Белоруссию, а также зачем вообще создают погранзону.

Как сейчас выглядит российско-белорусская граница

С Белоруссией граничат три российские области: Псковская, Смоленская и Брянская. Однако границы между Россией и Белоруссией сейчас по факту не существует — она не установлена законодательно, и ее точные координаты не обозначаются на картах.

Таким образом, россияне и белорусы на данный момент могут в любое время свободно въезжать на территорию соседней страны. Именно через Белоруссию быстрее всего доехать на машине из России в Европу. Однако отсутствием границы и пропускного контроля часто пользуются должники и эмигранты, которым запрещен выезд из России. Так, через Белоруссию Россию покинул художник Петр Павленский. Летом 2016 года должникам уже хотели закрыть выезд из России в Белоруссию.

Зачем нужна погранзона

Недавно Белоруссия ввела безвизовый режим для 80 стран. С 12 февраля 2017 года граждане Евросоюза, США, Японии и других стран смогу приехать в эту страну без визы на пять дней. Для этого нужно прилететь в Белоруссию через минский аэропорт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, сказал, что необходимо «исключить проецирование такого безвизового режима на нашу границу». Также в ноябре 2016 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что на российско-белорусской границе могут появиться временные пункты пропуска для граждан третьих стран.

Что изменится?

Приказы ФСБ содержат точные координаты будущей границы, а также требования определять точное место и время въезда в пограничную зону. На границе также появятся специальные предупреждающие знаки.

Как заявил The Village пресс-атташе посольства России в Белоруссии, введение пограничной зоны не изменит правил пересечения границы для россиян и белорусов. По словам представителя дипмиссии, закон рассчитан на граждан третьих стран, которым теперь предстоит проходить паспортный контроль на границе.

Обложка: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ