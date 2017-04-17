Есть вопросКогда в Москву придет весна?
Синоптики рассказали, почему их прежний прогноз оказался неверным и тепло все никак не наступает
Обещанная синоптиками еще на конец марта весна к середине апреля так и не наступила, несмотря на то, что по календарю она уже перевалила за вторую свою половину и вскоре должна смениться летом. МЧС то и дело предупреждает о снеге, граде и гололедице, столбик термометра не поднимается выше десяти градусов в удачный день, а дорожные службы просят автомобилистов повременить и не менять резину.
The Village уточнил у специалистов Гидрометцентра и метеослужбы «Фобос», почему предыдущий прогноз оказался неверным и когда москвичи наконец смогут окончательно убрать теплые куртки в шкаф.
Александр Синенков
ведущий специалист центра погоды «Фобос»
В Москве случилось похолодание. Температура воздуха опустилась ниже климатических значений примерно на 5–7 градусов. В этом нет никакой сенсации, такая температура продержится в столичном регионе ориентировочно до пятницы. В пятницу с запада подойдет очередной циклон, который принесет теплые воздушные массы с Атлантики. Благодаря ему температура вновь повысится по меньшей мере до средних климатических значений.
Потеплеет до 8–9 градусов примерно к пятнице, а пока температура останется ниже нормы. Осадков при этом не ожидается. Выпавший за ночь снег сегодня к вечеру растает. Также к вечеру будут прояснения, осадки уже практически прекратились, завтра их тоже не будет. К следующим выходным уже должно быть до 12 градусов тепла.
Марина Макарова
сотрудник Гидрометцентра
Климатическая весна уже пришла к нам, но потом притормозила. Вообще, климатическая весна приходит в Москву 27 марта, но есть еще понятие «метеорологическая зима» — это когда среднесуточная температура переходит через ноль, но на улице все еще холодно. Так вот, метеорологическая зима в этом году пришла очень рано, в конце февраля.
Весна при этом обычно не обходится без возврата холодов, но у нас, однако, затянулся период прохладной погоды. Уже четыре дня, начиная с 13 апреля, среднесуточная температура не добирает до нормы. Для 13 апреля норма была 4,9 градуса, а для 15-го это уже 15,5 градуса. Каждый день норма увеличивается.
Вся эта неделя ожидается холодной, поэтому стандартная фраза, которую сейчас можно услышать, — «нужно запастись терпением». Основные осадки уже прошли, но сегодня местами будет небольшой дождь. Вторник обойдется без осадков, а затем мы окажемся под влиянием нового северного циклона, и возрастет вероятность мокрого снега и дождя.
В ближайшие пять суток будет прохладно. Тенденция на повышение температуры очень медленная, плавное повышение начнется где-то в пятницу-субботу, но там может быть новая легкая волна похолодания, и температура продолжит колебаться.
Ожидается, что в конце апреля температура вернется к норме и достигнет 10–15 градусов. Такая неустойчивая погода связана с тем, что мы находимся под влиянием обширной тропосферной ложбины, в которой образуются циклоны и циркулирует холодный воздух. Смещение происходит медленно, поэтому период похолодания длится так долго.
КомментарииПодписаться