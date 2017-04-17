Климатическая весна уже пришла к нам, но потом притормозила. Вообще, климатическая весна приходит в Москву 27 марта, но есть еще понятие «метеорологическая зима» — это когда среднесуточная температура переходит через ноль, но на улице все еще холодно. Так вот, метеорологическая зима в этом году пришла очень рано, в конце февраля.

Весна при этом обычно не обходится без возврата холодов, но у нас, однако, затянулся период прохладной погоды. Уже четыре дня, начиная с 13 апреля, среднесуточная температура не добирает до нормы. Для 13 апреля норма была 4,9 градуса, а для 15-го это уже 15,5 градуса. Каждый день норма увеличивается.

Вся эта неделя ожидается холодной, поэтому стандартная фраза, которую сейчас можно услышать, — «нужно запастись терпением». Основные осадки уже прошли, но сегодня местами будет небольшой дождь. Вторник обойдется без осадков, а затем мы окажемся под влиянием нового северного циклона, и возрастет вероятность мокрого снега и дождя.

В ближайшие пять суток будет прохладно. Тенденция на повышение температуры очень медленная, плавное повышение начнется где-то в пятницу-субботу, но там может быть новая легкая волна похолодания, и температура продолжит колебаться.

Ожидается, что в конце апреля температура вернется к норме и достигнет 10–15 градусов. Такая неустойчивая погода связана с тем, что мы находимся под влиянием обширной тропосферной ложбины, в которой образуются циклоны и циркулирует холодный воздух. Смещение происходит медленно, поэтому период похолодания длится так долго.