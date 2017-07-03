Кедровые орехи сейчас продаются у всех московских вокзалов наряду со спиннерами и сим-картами. Полукилограммовые и килограммовые пачки очищенных семян в прозрачной вакуумной упаковке всегда лежали на полках супермаркетов, но только в 2017 году ими стали торговать на улицах, в том числе нелегально. Чуть раньше, осенью прошлого года, частота запросов по словам «кедровый орех» в Google достигала пика за все время. Цена варьируется от 400 до 1 000 рублей за брикет. The Village узнал, почему кедровые орехи наводнили рынок и как отличить сибирский орех от менее качественного китайского.

Кедровым орехом называют семена кедровой сибирской сосны, а не самого кедра. В России этот орех собирают осенью в Новосибирской области, Томске, Новокузнецке, Забайкальском крае и на Алтае. Экзотичность сибирского кедрового ореха помогла ему раскрутиться в Москве в качестве нового экопродукта, при этом в самой Сибири он не пользуется такой популярностью. Урожайность кедровой сосны предсказать сложно, в среднем удачный год наступает раз в пять лет. Осень 2016 года стала аномально урожайной не только в России, но и в северном Китае.

Сергей Шеремета менеджер интернет-магазина «Фундучок.ру» Казалось бы, сейчас лето, и сезон уже прошел, но здесь на редкость богатый урожай совпал с общей модой на здоровое питание, вегетарианство и прочие диеты. В итоге кедровый орех до сих пор массово заказывают как в розницу, так и оптом, и перекупщики наводнили им рынок. При этом нужно внимательно следить, чтобы под видом сибирского кедрового ореха тебе не подсовывали китайский — он дешевле, но менее качественный, отбеленный, обработанный химикатами или просто консервированный из старого урожая. Отличить легко: китайский орех горчит, привкус сохраняется во рту еще несколько дней.

Ядро кедрового ореха более чем на 20 % состоит из растительного белка, содержит много витаминов и микроэлементов, а также редкие аминокислоты триптофан, лизин и мелатонин. Из очищенных орехов делают кедровую муку, жмых и молочко, которые широко используются в выпечке.

Сейчас на Даниловском рынке кедровый орех можно купить по цене от 800 до 1 400 рублей за килограмм. Неочищенные орехи продают за 600 рублей. У уличных торговцев и перекупщиков цены значительно ниже — до тысячи рублей за килограмм очищенного ореха и по 450 рублей берут за неочищенный.