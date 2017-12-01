Есть вопросКак заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ
Рассказываем, как не заразиться и в каких случаях можно обойтись без презерватива
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Мы неоднократно писали о связанных в ВИЧ и СПИДом проблемах, мифах и предрассудках, общались с инфицированными людьми и обсуждали ситуацию с медиками. Положительный ВИЧ-статус — это не приговор и не стигма. Главная опасность в незнании. Знайте свой ВИЧ-статус, каждый год сдавайте тест на ВИЧ. И будьте уверены в статусе вашего партнера. При необходимой терапии, ВИЧ не мешает человеку вести активную жизнь, в том числе сексуальную. И если такой человек наверняка знает о принципах безопасного секса и путях передачи инфекции, то у его партнеров могут быть логичные вопросы и страхи. Сегодня мы рассказываем, как вести безопасную половую жизнь с ВИЧ-положительным партнером.
Акжан Шарипов
врач-инфекционист клиники «К-Медицина»
Пары, в которых один партнер ВИЧ-положительный, а другой — нет, называются дискордантными. В этом случае принципиально, чтобы партнер с положительным ВИЧ-статусом был на терапии и имел неопределяемую вирусную нагрузку. Неопределяемый равно неопасный. Нулевая вирусная нагрузка достигается через три-шесть месяцев в зависимости от назначенных препаратов. Главное, чтобы партнер как можно скорее начал принимать антиретровирусную терапию.
На 16-й Европейской конференции по СПИДу, которая прошла в Милане в октябре, эксперты сообщили, что согласно исследованию, которое проводилось с 2008 года, в дискордантных парах, где один партнер на терапии и у него неопределяемая вирусная нагрузка, не зафиксировано ни одного случая заражения ВИЧ-отрицательного партнера. Всего в исследовании участвовало 19,5 тысячи дискордантных пар. И конечно, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты.
Также существует доконтактная профилактика. Она предназначена для людей с отрицательным ВИЧ-статусом, у которых был или может быть половой контакт с ВИЧ-положительным партнером. Есть специальные препараты. Самая простая схема защиты (их на самом деле несколько) — это по одной таблетке в день.
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