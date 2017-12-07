Обычно с наступлением холодов водоплавающие птицы улетают в теплые края. Но поскольку в Москве и области много незамерзающих водоемов, пернатые отказываются от дальних перелетов.

Как только холодает, птицы летят, пока не увидят открытую воду. Технические и канализационные воды, которые сбрасываются в Москву-реку и Яузу, не дают схватиться льду и делают эти места пригодными для уток. Да, вода действительно не очень чистая, но при этом нигде массовой гибели птиц не замечено.

Морозы влияют на уток лишь в периоды бескормицы — это показало сопоставление температурного графика и изменений численности пернатых. Поэтому очень хорошо, что у горожан есть привычка подкармливать животных. Если бы не эта традиция, то в Москве вряд ли зимовало бы столько уток.

Оптимальный корм для уток — это зерно, но кто же в городе будет носить птицам пшеницу или комбикорм? Что касается слухов о том, что хлеб для них вреден, то тут речь, видимо, о черном хлебе, который действительно вызывает брожение. Белый же хлеб в том количестве, в котором его обычно едят птицы, для них безопасен.