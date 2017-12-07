Текст: Екатерина Хрипко
Еще главный герой романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи» задавался вопросом: куда деваются утки с прудов Нью-Йорка. Прошло полвека, а жители крупных городов по-прежнему не могут с ходу ответить на этот вопрос. The Village обратился к орнитологу и заведующему отделом птиц Московского зоопарка, чтобы узнать, где зимуют утки в столице, как приспосабливаются к городской среде и чем не стоит их кормить.
«Канализационные воды, которые сбрасываются в Москву-реку, не дают схватиться льду и делают эти места пригодными для уток»
Ксения Авилова
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ
Обычно с наступлением холодов водоплавающие птицы улетают в теплые края. Но поскольку в Москве и области много незамерзающих водоемов, пернатые отказываются от дальних перелетов.
Как только холодает, птицы летят, пока не увидят открытую воду. Технические и канализационные воды, которые сбрасываются в Москву-реку и Яузу, не дают схватиться льду и делают эти места пригодными для уток. Да, вода действительно не очень чистая, но при этом нигде массовой гибели птиц не замечено.
Морозы влияют на уток лишь в периоды бескормицы — это показало сопоставление температурного графика и изменений численности пернатых. Поэтому очень хорошо, что у горожан есть привычка подкармливать животных. Если бы не эта традиция, то в Москве вряд ли зимовало бы столько уток.
Оптимальный корм для уток — это зерно, но кто же в городе будет носить птицам пшеницу или комбикорм? Что касается слухов о том, что хлеб для них вреден, то тут речь, видимо, о черном хлебе, который действительно вызывает брожение. Белый же хлеб в том количестве, в котором его обычно едят птицы, для них безопасен.
«Крылья подрезают только ценным птицам, которые ни в коем случае не должны улететь»
Николай Скуратов
заведующий отделом птиц Московского зоопарка
В Москве живут дикие утки, то есть никто не подрезает им крылья — их подрезают только ценным птицам, которые ни в коем случае не должны улететь.
Морозы уткам не страшны, но только при условии, что они будут сыты. При достаточном количестве еды их инстинкт к миграции притупляется, и перелетают они, уже не опираясь на внутренний компас. Подкармливать их можно зерном: пшеница, просо, крупа овсяная, а во времена оттепели можно приносить мелко нарезанные овощи: капусту, морковку. Они все это будут есть с удовольствием и смогут нормально перезимовать.
Хлеб уткам тоже можно есть, даже черный, хотя белый для них все-таки лучше. То, что такая еда для птиц вредна, — народное сказание, которое пошло, видимо, из рекомендаций для рациона птиц на птицефабриках. Там животные сидят в клетках, и кормить их хлебом просто экономически невыгодно. А для уток в живой природе он не вреден, даже полезен. Все равно какую-то еду они и сами находят — например, достают со дна растения.
Обложка: Даша Скребцова
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