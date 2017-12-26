В ближайшие дни придет оттепель. Уже сегодня снег сменится мокрым снегом, а потом и вовсе дождем. Снежный покров, который намело метелью, растает.

Потепление связано с тем, что в атмосфере наблюдается западно-восточный перенос воздушных масс. Поступает черноморское и средиземноморское тепло, поставляется влажный воздух с температурным превышением на 7–10 градусов. По сути, это весеннее тепло марта.

На Новый год температура будет околонулевая. На дорогах образуется слабая гололедица. Осадки ожидаются незначительные, очаговые — в виде слабого снега. Ветер будет юго-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Это благоприятно для запуска салюта.