До Нового года остаются считаные дни. Сейчас на улице полно снега и погода похожа на зимнюю, но синоптики предсказывают потепление. The Village обратился к специалисту центра погоды «Фобос», чтобы узнать, к чему готовиться москвичам в первую ночь 2018 года.
Евгений Тишковец
ведущий специалист центра погоды «Фобос»
В ближайшие дни придет оттепель. Уже сегодня снег сменится мокрым снегом, а потом и вовсе дождем. Снежный покров, который намело метелью, растает.
Потепление связано с тем, что в атмосфере наблюдается западно-восточный перенос воздушных масс. Поступает черноморское и средиземноморское тепло, поставляется влажный воздух с температурным превышением на 7–10 градусов. По сути, это весеннее тепло марта.
На Новый год температура будет околонулевая. На дорогах образуется слабая гололедица. Осадки ожидаются незначительные, очаговые — в виде слабого снега. Ветер будет юго-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Это благоприятно для запуска салюта.
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