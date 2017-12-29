Традиция ставить в доме елку на Новый год пошла еще со времен Петра I. И она, вопреки общепринятому мнению, совершенно не приносит никакого вреда, а местами даже идет на пользу лесу.

Во-первых, ели, которые выставляют на продажу, выращивают специально для этих целей на плантациях. Во-вторых, часть деревьев действительно может вырубаться и в лесных массивах, но на то есть свои весомые причины.

Дело в том, что в лесном фонде есть земли, которые заняты так называемыми линейными объектами — это газопроводы или линии электропередач, которые проходят над лесами. И эти места регулярно приходится расчищать, потому что деревья растут, дорастают до проводов, начинают их задевать, а стоит пройти ледяному дождю, так они их еще и рвут. Поэтому деревья приходится удалять или обрубать им макушки. Получаются такие открытые зоны с хорошо взрыхленной почвой, в которую постоянно падают все новые и новые семена, из которых прорастают все новые и новые ели, которые потом и станут новогодним украшением.

Деревья могут вырубаться и в целях противопожарной безопасности. Вообще, для профилактики лесных пожаров существует два типа мероприятий. В первом случае уничтожается вся лесная подстилка, во втором — делаются противопожарные разрывы вблизи промышленных объектов, расположившихся у лесного фонда. И там тоже происходит регулярное осеменение, выращивают деревья, которые через время также вырубят. Проблема с прорастанием елок связана еще и с массовым нападением на них жуков-короедов. А их разносчиками стали старые деревья, которые не срубили вовремя из-за акций зеленых.