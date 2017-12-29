В разгар продажи живых елей нередко можно услышать призывы подумать об экологии и отказаться от натуральной елки в пользу искусственной. The Village поговорил со специалистами по лесному хозяйству Центрального федерального округа и Москвы и выяснил, почему сегодня можно покупать живую елку без угрызений совести.
Текст: Екатерина Хрипко
Валерий Олегович РОЖКОВ
начальник отдела контроля и анализа воспроизводства лесов и реализации государственных программ департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу
Традиция ставить в доме елку на Новый год пошла еще со времен Петра I. И она, вопреки общепринятому мнению, совершенно не приносит никакого вреда, а местами даже идет на пользу лесу.
Во-первых, ели, которые выставляют на продажу, выращивают специально для этих целей на плантациях. Во-вторых, часть деревьев действительно может вырубаться и в лесных массивах, но на то есть свои весомые причины.
Дело в том, что в лесном фонде есть земли, которые заняты так называемыми линейными объектами — это газопроводы или линии электропередач, которые проходят над лесами. И эти места регулярно приходится расчищать, потому что деревья растут, дорастают до проводов, начинают их задевать, а стоит пройти ледяному дождю, так они их еще и рвут. Поэтому деревья приходится удалять или обрубать им макушки. Получаются такие открытые зоны с хорошо взрыхленной почвой, в которую постоянно падают все новые и новые семена, из которых прорастают все новые и новые ели, которые потом и станут новогодним украшением.
Деревья могут вырубаться и в целях противопожарной безопасности. Вообще, для профилактики лесных пожаров существует два типа мероприятий. В первом случае уничтожается вся лесная подстилка, во втором — делаются противопожарные разрывы вблизи промышленных объектов, расположившихся у лесного фонда. И там тоже происходит регулярное осеменение, выращивают деревья, которые через время также вырубят. Проблема с прорастанием елок связана еще и с массовым нападением на них жуков-короедов. А их разносчиками стали старые деревья, которые не срубили вовремя из-за акций зеленых.
Василий Константинович Тузов
заместитель директора ФБУ «Российского центра защиты леса»
Заготовка елей для продажи под Новый год не наносит никакого вреда экологии: большинство из них выращивают специально для продажи. Некоторую часть деревьев действительно вырубают в лесных массивах, но на это есть свои некоммерческие причины. У каждого лесничества есть свой план о том, сколько деревьев должно расти на гектаре, сколько рубок ухода должны проводить. Рубки как раз и используются для того, чтобы проредить лесной массив. Иногда вырубленные в ходе таких чисток деревья и отправляются на елочные базары. Дело в том, что, когда деревьев становится слишком много, почва, питающая их полезными веществами, начинает истощаться.
Ну и конечно, проводится вырубка елей по требованиям электриков, чтобы деревья не повредили линии электропередачи.
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