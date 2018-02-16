Есть вопросКак закон регулирует право частной собственности в космосе?
И можно ли украсть «Теслу» Илона Маска из космоса?
Легендарный предприниматель Илон Маск протестировал новую ракету своей компании SpaceX — Falcon Heavy. Одна красивая деталь сделала этот пуск маркетинговой бомбой: в качестве «полезной нагрузки» ракета несла в себе личный спорткар бизнесмена, Tesla Roadster. Машину отправили в открытый космос по направлению к Марсу. Практического смысла в этом нет никакого, зато фанаты слились в экстазе. Еще никогда на пейзажах с орбиты Земли не появлялись такие понятные предметы, как крутая красная тачка. Корреспондент The Village из числа восхищенных фанатов решил посоветоваться с экспертом, сможет ли он украсть машину Маска прямо из космоса, и что ему за это будет.
Космос не освобождает от ответственности, например, кража остается кражей, но в некоторых случаях отдуваться за ваше преступление будет вся страна
Ксения Шестакова
доцент СПбГУ, член Международного института космического права (МИКП)
Если вы украдете автомобиль Илона Маска с орбиты и начнете ездить на нем в России, это будет обыкновенная кража, космос не освобождает вас от ответственности. Илон Маск напишет заявление. Затем вас и машину, условно говоря, объявят в розыск и рано или поздно найдут (в случае с американским автомобилем в другой стране, вероятно, для розыска будет формально привлечен «Интерпол». — Прим. ред.). Личный автомобиль Илона Макса и в космосе остается личным автомобилем Илона Маска. Но если он, например, упадет на дом господина Криворученко, то возмещать ему ущерб будет США — как страна, запустившая автомобиль в космос (запускающее государство. — Прим. ред.). Личная ответственность Илона Маска здесь, скорее всего, прописана уже в страховом контракте запускающей компании.
Частная собственность на вашу вещь сохраняется везде, даже если эту вещь отправили в другую галактику. А вот владеть участком на другой планете или просто кусочком космоса никак нельзя, это запрещено
Космическое право регулируется пятью договорами по космосу, заключенными в период Холодной войны. В них отражены разногласия между социалистическим и капиталистическим блоками. США предлагали не ставить преград на пути коммерции. Союз же настаивал, что нужна условно-государственная монополия на запуски. Нынешняя система — компромисс между этими позициями: частные компании могут осуществлять космическую деятельность, но государства должны её разрешать и контролировать. Кроме того, они несут ответственность за ущерб, причиненный как в космосе, так и на Земле. Это исключение из общего правила, так как обычно государства не несут ответственность за действия частных лиц.
Сам космос — не важно, насколько далеко, на Марсе ли, на астероиде, в другой галактике, — не может быть национализирован или приватизирован, им пользуются все на равных, суверенитета там не существует. Это строго прописано во 2-й статье Договора о космосе. Чуть-чуть другой режим только на Луне — там разделение прав похоже на антарктическое, но и стран-участников всего 17. О границе «воздушного права» и «космического» спорят с 1950-х годов, наиболее распространенная точка зрения — она расположена на высоте 100–110 километров над поверхностью Земли.
Если от машины Маска отвалится колесо, за ущерб другим спутникам от этого колеса будут нести ответственность США
В 9-й статье Договора о космосе сказано, что государства несут ответственность за загрязнение окружающей среды их космическими объектами. И не важно, работает спутник или нет, используется он или забыт. Если космическое тело развалится на мелкие или крупные куски, будет проведено расследование, чтобы установить владельца каждого кусочка и страну, которая за них ответственна.
Решать споры о возмещении ущерба в космосе может специальная международная комиссия. Её должны были созывать специально под каждое дело. На практике политики стараются избежать скандалов, а бизнесменам проще разрешать конфликты между собой
Космическое право — в заложниках у своего двойного регулирования. С одной стороны — предполагался «публично-правовой» режим, ведь государства полностью контролируют и несут ответственность за частные космические запуски своих компаний. С другой стороны — частных компаний в космосе уже так много, что многие споры решаются ими просто в рамках коммерческого арбитража, не созывая межгосударственные комиссии. Возможные претензии и компенсации заранее учитывают в контрактах, которые компании подписывают между собой перед запуском (не привлекая инструменты космического права. — Прим. ред.).
Порядок разрешения споров устанавливает космическая Конвенция об ущербе. Правда, применялась она всего один раз: когда советский спутник «Космос-954» упал на территории Канады (шпионский спутник питал небольшой ядерный реактор, поэтому его крушение вызвало локальное радиоактивное заражение на Земле. — Прим. ред.). Тогда Канада пыталась инициировать международное разбирательство, но Советский Союз решил выплатить половину компенсации добровольно.
Вообще, у людей в космосе остается гражданство. Территория внутри космических кораблей и станций — квазигосударственная. Как у лодок в открытом море есть флаг, так и у космических кораблей — регистрация. Значит, если россиянин совершит преступление на американской станции, его будут судить по американским законам. Очень подробно все эти моменты, включая уголовную ответственность и даже конфликты по интеллектуальной собственности, разбирает договор об МКС. Космонавтов до сих пор набирают из числа «супер-людей», — не только физически, но и психологически. Но если бы даже на станции произошла, например, драка — информацию о ней все-равно сделали бы закрытой, чтобы избежать дипломатического скандала.
Фотографии: SpaceX
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