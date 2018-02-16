Космическое право — в заложниках у своего двойного регулирования. С одной стороны — предполагался «публично-правовой» режим, ведь государства полностью контролируют и несут ответственность за частные космические запуски своих компаний. С другой стороны — частных компаний в космосе уже так много, что многие споры решаются ими просто в рамках коммерческого арбитража, не созывая межгосударственные комиссии. Возможные претензии и компенсации заранее учитывают в контрактах, которые компании подписывают между собой перед запуском (не привлекая инструменты космического права. — Прим. ред.).

Порядок разрешения споров устанавливает космическая Конвенция об ущербе. Правда, применялась она всего один раз: когда советский спутник «Космос-954» упал на территории Канады (шпионский спутник питал небольшой ядерный реактор, поэтому его крушение вызвало локальное радиоактивное заражение на Земле. — Прим. ред.). Тогда Канада пыталась инициировать международное разбирательство, но Советский Союз решил выплатить половину компенсации добровольно.

Вообще, у людей в космосе остается гражданство. Территория внутри космических кораблей и станций — квазигосударственная. Как у лодок в открытом море есть флаг, так и у космических кораблей — регистрация. Значит, если россиянин совершит преступление на американской станции, его будут судить по американским законам. Очень подробно все эти моменты, включая уголовную ответственность и даже конфликты по интеллектуальной собственности, разбирает договор об МКС. Космонавтов до сих пор набирают из числа «супер-людей», — не только физически, но и психологически. Но если бы даже на станции произошла, например, драка — информацию о ней все-равно сделали бы закрытой, чтобы избежать дипломатического скандала.