Судя по описанию GetContact, в нем реализована идея облачного черного списка телефонных номеров. Точнее, даже не черного, а репутационного. Телефонные книги с устройств, на которые установлена программа, выгружаются на некий сервер в интернете, а пользователь видит записи в телефонных книгах, касающиеся интересующего его номера. И ничего страшного в этом не было бы, если бы отображалось, скажем, число пользователей, внесших тот или иной номер в черный список. Но сервис показывает имя и фамилию звонившего, а это уже персональные данные, на распространение которых нужно получать согласие.

По сути, устанавливая утилиту, вы делаете публичными данные о людях, с которыми общались. По закону это допускается только с разрешения субъекта данных. Кроме того, эту информацию могут использовать спамеры. Хакеры могут, например, украсть данные с сервера, а потом продать спамерам, которые будут использовать связку «имя и телефон» для эффективного фишинга.

В России регулярно случаются утечки баз данных пользователей, поэтому нет никакой гарантии, что по вашему телефонному номеру вас не смогут вычислить. Давать доступ к своей базе контактов вообще небезопасно, даже если это касается Telegram или Viber. Распространить данные легко, а удалить их из интернета после взлома и утечки из некоего сервиса невозможно. Обезопасить себя от попадания в базы можно лишь одним способом — не иметь телефона. Если вы звонили в какую-то компанию, то, скорее всего, вас занесли в базы данных и те, кому вы звонили, и провайдеры услуг, через которых шел звонок (в целях тарификации и взимания оплаты), и, возможно, правоохранительные органы, если рядом проводилась какая-то спецоперация.