Разведение пчел регулируется двумя законодательствами: жилищным и в области сельского хозяйства. Согласно статье 17 пункта 4 Жилищного кодекса РФ, пользование жилым помещением должно осуществляться «с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства». Сейчас нет общефедерального закона, который бы регулировал пчеловодство с сельскохозяйственной стороны.

Зато законы о пчеловодстве можно рассмотреть на локальном уровне: они приняты в передовых субъектах медового производства (Воронежской области и Башкортостане, Татарстане, Краснодарском крае). Такие законы защищают пчеловодов, но прямо запрещают размещение пасеки в квартире. Еще на местном уровне применяются градостроительные нормы и правила. В некоторых местностях установлены четкие правила, где запрещается размещение пчелиных ульев в квартире.

Нарушения влекут ответственность в соответствии с КоАП. В Москве, видимо, еще в голову никому не пришло вписать в закон подобное. Если вы решили разводить пчел для продажи меда, важно оформить ветеринарно-санитарный паспорт. Он нужен для возможности реализации продукта. На место предполагаемой пасеки придет ветеринарный инспектор и осмотрит его на соблюдение всех требований. Рискну предположить, что ни один работник в своем уме не даст согласие на разведение пчел в многоквартирном доме.

Когда они никому не мешают, держать их вполне легально. Я думаю, это касается всех животных, если вы хотите завести дома скорпиона или пуму, ситуация такая же. Но если жильцы, соседи или управляющие компании жалуются, отвечать придется по закону. Когда существа начинают мешать, вызывают дискомфорт, грязь, запах, соседи могут отстоять права и обратиться к управляющей компании или в судебные органы. Нарушение прав соседей должно выражаться в чем-то реальном, а не просто в страхе перед. Полицию никто не мешает вызвать, но сделать ничего не могут, если санитарные и другие нормы не нарушены

Конфисковать животное сложно: это имущество принадлежит человеку по праву собственности, как и квартира, в которой он их разводит. Если имущество не ваше, а соцнайма, то с вами могут расторгнуть договор. Суд по требованию заинтересованных лиц также может ликвидировать пасеку или обязать перенести ее на другое, более подходящее по закону место. Такие случаи — редкость, знаю только два: в обоих случаях закон встает на сторону пострадавших. Еще можно получить штраф из-за нарушения градостроительного регламента — для физических лиц примерно 5–15 тысяч рублей.

Иными словами, если соседи не против, завести отдельный улей в квартире вполне реально. Но главное, чтобы продукция улья не продавалась, жалобы не поступали, санитарные и прочие требования закона полностью соблюдались, а деятельность не ограничивалась нормативными актами вашего региона. В московском законодательстве прямого запрета не содержится.