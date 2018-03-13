В русском языке меняется отношение к восклицательному знаку. Изменения происходят под влиянием смайлика, который уже отчасти вытеснил из живой письменной речи точку. Сейчас многие люди чередуют смайлики и восклицательные знаки или ставят их в одном ряду, придавая им схожие значения. Таким образом, восклицательный знак начинает брать на себя функцию смайлика, то есть обозначает доброе расположение духа по отношению к собеседнику. Это почти обязательный знак, который входит в правила этикета. Смайлик все-таки нейтральная вещь, поэтому его отсутствие имеет отрицательную коннотацию.

В то же время люди перестали использовать восклицательный знак при обращении и считают, что он избыточен. Пишут «Иван Иваныч, здравствуйте». Хотя раньше в таких предложениях восклицательный знак был обязательным. Наверное, это происходит потому, что восклицательный знак в сознании равносилен смайлику, а его никто не будет писать в официальном обращении. В этом случае восклицательный знак воспринимается как фамильярность.

Наше общение в интернете сильно упрощено: здесь мы обозначаем, что шутим, здесь показываем знак расположения, а здесь — печали. Люди привыкают к однозначности высказывания и учатся делать явными все внутренние смыслы — это притупляет интуицию, и без определенных знаков или при живом общении нам тяжело считывать настроение собеседника, его отношение к нам. Возникает потеря эмпатии. Поэтому многим людям проще выразить свои мысли в переписке, чем в разговоре.