Пунктуация, смайлики и эмодзи позволяют обозначать интонации и настроение, что сильно облегчает общение в интернете. Однако лингвистические нормы русского языка в переписке постоянно меняются. Обилие закрывающих скобочек и эмодзи считается плохим тоном. В то же время в письменную живую речь возвращаются многоточия и восклицательные знаки, истинное значение которых порой сложно понять. The Village выяснил, как их трактовать и правильно использовать в переписке.
Максим Кронгауз
руководитель Центра социолингвистики РАНХиГС, автор книги по русской интернет-лингвистике
В русском языке меняется отношение к восклицательному знаку. Изменения происходят под влиянием смайлика, который уже отчасти вытеснил из живой письменной речи точку. Сейчас многие люди чередуют смайлики и восклицательные знаки или ставят их в одном ряду, придавая им схожие значения. Таким образом, восклицательный знак начинает брать на себя функцию смайлика, то есть обозначает доброе расположение духа по отношению к собеседнику. Это почти обязательный знак, который входит в правила этикета. Смайлик все-таки нейтральная вещь, поэтому его отсутствие имеет отрицательную коннотацию.
В то же время люди перестали использовать восклицательный знак при обращении и считают, что он избыточен. Пишут «Иван Иваныч, здравствуйте». Хотя раньше в таких предложениях восклицательный знак был обязательным. Наверное, это происходит потому, что восклицательный знак в сознании равносилен смайлику, а его никто не будет писать в официальном обращении. В этом случае восклицательный знак воспринимается как фамильярность.
Наше общение в интернете сильно упрощено: здесь мы обозначаем, что шутим, здесь показываем знак расположения, а здесь — печали. Люди привыкают к однозначности высказывания и учатся делать явными все внутренние смыслы — это притупляет интуицию, и без определенных знаков или при живом общении нам тяжело считывать настроение собеседника, его отношение к нам. Возникает потеря эмпатии. Поэтому многим людям проще выразить свои мысли в переписке, чем в разговоре.
Лев Левченко
специальный корреспондент The Village
Как известно, правила пунктуации в интернете работают своеобразно — думаю, сейчас уже всем очевидно, что точка в конце сообщения выглядит агрессивно. Каждый решает эту проблему по-своему: чаще всего пользователи просто не используют знаков препинания в конце сообщения, некоторые используют смайлы или эмодзи, чуть реже встречаются восклицательные знаки или многоточия. Мне нравится последний вариант: многоточия (их я начал использовать, насмотревшись на кого-то из моих друзей в одном из чатов) обладают большой вариативностью — в разных случаях они могут маркировать и иронию, и приглашение к диалогу, и даже некоторую эмпатию по отношению к собеседнику. Многоточие указывает на то, что ты не до конца уверен в том, что ты пишешь — значит, с тобой можно это обсудить.
Светлана Макарова
филолог, кандидат наук
Да, я действительно активно использую многоточия, и делаю это в двух случаях. Во-первых, я использую многоточие как знак недоговоренности, многозначности смыслов, возможности сомыслия и сочувствия... А во-вторых, многоточие как знак продолжения активных действий... некой перспективности... Пожалуй, все...
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