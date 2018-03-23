Если вы попали под состав, нужно лежать, не дергаться, не пытаться выйти самостоятельно. Ждите машиниста, который поможет вам выбраться.

Нужно ложиться лицом вниз. Желательно даже закрыть глаза. Это психология: когда ты лежишь лицом вверх, ты можешь видеть, как на тебя эта махина наползает. В этот момент очень сложно не поддаться панике и не вскочить в попытке убежать. Машинисты-пенсионеры вспоминали, что люди, которые ложились лицом вверх, потом все равно переворачивались — страшно.

Когда машинист видит человека на путях, он применяет экстренное торможение. Не важно, въехал он на станцию, или до нее осталось еще несколько сотен метров. Если человек оказывается на рельсах прямо перед поездом, машинист все равно применяет экстренное торможение. Затем он подает сигнал диспетчеру, который должен снять напряжение с контактного рельса. Это нельзя сделать просто так: каждому случаю, когда снимается напряжение, присваивается номер. Когда диспетчер отдает команду о том, что напряжение снято, машинист уже может, грубо говоря, лезть под состав, чтобы помочь человеку выйти. Спустившись, машинист ставит между контактным рельсом (он находится на боковой стенке) и ходовыми (которые снизу) закоротку — дополнительную систему безопасности. Она нужна на случай, если вдруг что-то сработает и на контактный рельс снова начнет подаваться ток — закоротка не даст этому произойти, так как замыкает контактный рельс и ходовой.

На контактный рельс подается ток напряжением 825 вольт — для человека это смертельно, поэтому рельс лучше не трогать. Многие очень любят вставать одной ногой на ходовой рельс, а вторую — на контактный (на этой фотографии он выделен желтым цветом - Прим ред), который им представляется такой удобной ступенькой на стенке. Хоть он и закрыт кожухом, наступать на него категорически запрещено. Не дай бог человек будет с избыточным весом — кожух под ним просто сломается.