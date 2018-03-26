25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. На 18-45 по Московскому времени подтверждена гибель 64-х человек, многие из погибших — дети.

В больницах Кемерова находятся 13 пострадавших. Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что состояние 12 из них улучшилось. Известно, что еще 45 человек направлены на амбулаторное лечение. Сами кемеровчане с самого утра встали в очередь на сдачу крови — в итоге к середине дня центр перестал принимать людей. Кроме того, посетителям ТЦ, которые бывали в нем раньше или стали свидетелями пожара, рекомендуют позвонить в Следственный комитет — это должно помочь расследованию.

The Village рассказывает о способах помочь семьям погибших и пострадавших, если вы не живете в Кемерове.

Перевести деньги в «Красный крест»

Российский «Красный крест» объявил сбор денег семьям пострадавших.

Банковские реквизиты Кемеровского отделения Российского «Красного Креста» для перечисления пожертвований: Получатель: Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»; ИНН/КПП: 4207013405 / 420501001; Банк получателя: отделение № 8615 «Сбербанка» России города Кемерово; Расчетный счет: 40703810426020100054; Корреспондентский счет: 30101810200000000612; БИК: 043207612; Назначение платежа: «Оказание помощи пострадавшим при пожаре». Также деньги можно отправить через онлайн-форму, выбрав единовременный платеж и проект «Помочь пострадавшим при пожаре».

Что такое российский «Красный крест» и на что пойдут переведенные деньги

Общероссийский «Красный крест» — национальное отделение движения, действующее независимо от международного «Красного креста», заявили The Village в международном комитете организации. Там отметили, что видели информацию о сборе денег, но к организации это отношения не имеет. Инициатива по сбору денег исходила от общероссийского «Красного креста». У международного комитета и национальных сообществ есть совместные программы, но их немного. Сбор средств пострадавших не является частью одной из этих программ.

По словам президента благотворительного фонда «Предание» Владимира Берхина, к Российскому Красному Кресту есть вопросы после истории со сбором средств для пострадавших от наводнения в Крымске в 2012 году. Как сообщал портал «Милосердие.ru», в 2012 году волонтеры и благотворители просили Российский «Красный крест» отчитаться о собранных на помощь пострадавшим от наводнения 877 815 852,85 руб, но около двух лет ответов на свои вопросы не получали. Когда же отчетность была опубликована, выяснилось, что большая часть расходов — в частности, на дорогостоящую медицинскую технику для Крымской больницы — не раскрыта. Берхин также обращает внимание на то, что в последние несколько лет о гуманитарных инициативах Российского «Красного креста» ничего не было слышно.

Елена Малахова директор Кемеровского регионального «Красного креста» Собирает Российский «Красный крест», по всей России. Но на счет Кемеровского отделения, ведь трагедия произошла в Кузбассе, — чтобы не было глухих телефонов, лишних счетов и так далее, чтобы все было прозрачно и ясно. Мы минимизируем цепочки. Местное отделение находится в подчинении центрального аппарата Российского «Красного креста». Кому пойдут деньги решает правление вместе с чиновниками и заинтересованными сторонами на местах.

Раиса Лукутцова председатель Общероссийской общественной организации «Красный крест» Средства пойдут на оказание адресной помощи пострадавшим при пожаре и организацию психосоциальной помощи населения. Например, мальчик, который спрыгнул из окна, остался без родителей. Я думаю, что ему предстоит длительное лечение, реабилитация, — вот эта помощь будет адресная. У российского «Красного креста» есть такой опыт оказания помощи и во времена Беслана, и при наводнении в Крымске. В зависимости от того, сколько мы соберем денег, будет составлена программа адресной помощи. Сбор был объявлен только сегодня, поэтому есть на счете средства или нет — мы узнаем только завтра. Все отделения на территории России — это наши структурные подразделения. Я не знаю, кто еще собирает, мы ни с кем не координируем свои действия. По наводнению в Крымске мы сотрудничали со Сбербанком, — сейчас говорить о том кто пожертвует деньги еще рано. С нами сотрудничают все, но как мы может говорить абстрактно, когда еще денег нет? Когда соберем, будем сотрудничать с органами власти, соцзащиты, с департаментом здравоохранения. Мы же не просто деньги по ветру будем развеивать. Результаты можно будет увидеть на сайте Кемеровского регионального отделения, а окончательный отчет на сайте российского «Красного креста». Такие отчеты публикуются после каждой акции. Вы знаете, [после наводнения в Крымске] президенту Путину было ясно [на что пошли деньги], я два раза отчитывалась, а кому-то не ясно. Если не ясно, — давайте предоставим отчет. Я думаю, его и сейчас можно найти на сайте краснодарского регионального отделения. Может быть, не до каждой простыни. Мы израсходовали миллиард рублей и отчитались об этом добросовестно, перед президентом страны*. *The Village попытался найти эту информацию на сайте РКК. У сайта Краснодарского регионального отделения РКК нет страницы с финансовой отчетностью. На сайте РКК во вкладке про финансовую отчетность выскакивает ошибка. На сайте Кемеровского Красного Креста ссылка на отчетность за 2014 год неактивна, на странице за 2015 год сообщается «Здесь будут отчеты о работе КК за 2015 год», страницы для других годов отсутствуют.

Перевести деньги в региональные фонды

Отдел благотворительности Кемеровской епархии также открыл счет для сбора денег семьям пострадавших. Однако для этой цели используется личная карточка одной из сотрудниц.

Кроме того, счет открыла администрация Новокузнецка — города в Кемеровской области. Администрация самого Кемерова, где произошла трагедия, этого пока не сделала. Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:

Банковские реквизиты администрации Новокузнецка: Получатель: УФК по Кемеровской области (администрация города Новокузнецка, личный счет: 04393033650); ИНН/КПП: 4216005979 / 421701001; Расчетный счет: 4010181040000010007; Код бюджетной классификации: 90020704050040000180; Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ „Зимняя вишня“».

Не давать деньги мошенникам

Жители Кемерова уже начали сообщать о попытках мошенников заработать на желающих помочь семьям жертвам и пострадавшим от пожара в ТЦ.

Прийти на акцию памяти на Пушкинскую площадь или отнести цветы к представительству Кемеровской области в Москве

В связи с трагедией в Кемерове главред «Кинопоиска» Елизавета Сурганова и главред «Арзамаса» Филипп Дзядко проведут акцию памяти на Пушкинской площади. Она состоится во вторник, 27 марта, с 19:00 до 22:00.

Желающие почтить память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове также несут цветы к представительству Кемеровской области в Москве. Оно расположено по адресу: улица Большая Татарская, дом 5.

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В подготовке материала участвовали Кирилл Руков и Елена Верещагина