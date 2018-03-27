Для здорового человека сейчас чувство возрастающей тревоги — это абсолютно нормально. В течение суток информационное поле насытилось деталями и подробностями. Наша горячая линия психологической помощи перегружена. Люди пытаются отрефлексировать, проговорить страхи, и это верный способ.

Кто-то, наоборот, начинает отрабатывать ее цинизмом — мол, трагедия далеко, это все происходит редко, или, наоборот, статистика катастроф еще страшнее, мы просто не замечаем — и тут мы говорим о психологической защите. Это не отсутствие реакции, это дистанцирование. Человек тоже переживает, просто блокирует и переносит эмоции.

Мне бы хотелось, чтобы люди звонили на горячую линию психологической помощи. Общегородские телефоны доверия есть по всей стране, существуют телефоны доверия МЧС. Если стесняетесь звонить — обсудите трагедию с родственниками и друзьями. Не можете с ними — напишите в соцсети пост о своих эмоциях, поучаствуйте в комментариях. Это все работает, это снимает эмоциональное напряжение.

Высказывать свое мнение — не опасно. Делиться эмоциями — не опасно. Даже если говорить о совсем натуралистичных съемках — многие делятся ими со словами «просто жесть» или «ужас». Как правило, такие люди делают реконструкцию событий в голове, ставят себя на место очевидца или потерпевшего. А кто-то, наоборот, отказывается даже открывать такие ролики. И то и другое — нормально.

Реконструкция в сознании — это хорошо, свою тревогу вы превращаете в практические инструкции, как бы готовитесь попасть в подобную ситуацию, — и это дарит чувство безопасности. В реальности общественная акция про то, как распознать инсульт у человека в общественном месте, помогла сохранить множество жизней.

Матери сейчас особенно поддаются эмоциональной панке в соцсетях, примеряют трагедию на себя, на своих детей — им как раз можно посоветовать проработать свое поведение при пожаре. Уровень грамотности в этом у детей минимальный, у родителей тоже. Вы же проговариваете ребенку, что нельзя брать конфеты у незнакомцев, нельзя садиться к незнакомцам в машину — тут точно такой же механизм. А пока вы будете это продумывать, сами обретете уверенность, ощущение контроля и спокойствие. Разработали план — закрыли тему, хватит.

Если же у вас начинается ступор, тревожное состояние, и вы постоянно прокручиваете новости, не можете остановиться — лучше всего обратиться к психологу. Он хотя бы сможет оценить серьезность вашего состояния — визуально человек может не демонстрировать травматическое расстройство. Маркером тут будут служить внезапные уходы от привычной работы, исчезновения из дома. В этом случае надо реализовывать тревогу в любом действии. Например, сходить на акцию солидарности, возложить цветы, поговорить с людьми — все это позволит вам вырваться из зацикленного состояния. Любые подобные акции очень полезны, в первую очередь для самих сочувствующих. Они понимают, что не остались в одиночестве, что общество их понимает и принимает.