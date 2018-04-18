Есть вопросЧто говорить работодателю, если вас арестовали на 15 суток?
И могут ли вас уволить по этой причине
В понедельник, 16 апреля, на Лубянке прошла акция протеста из-за блокировки мессенджера Telegram — протестующие запускали в здание ФСБ разноцветные бумажные самолетики. Полиция задержала 13 человек на 48 часов. Одна из задержанных — участница группы Pussy Riot Мария Алехина — рассказала у себя в твиттере о том, что им вменяют статью 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях.
Алехину в итоге сегодня приговорили к 100 часам обязательных работ. Однако статья 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») допускает в качестве наказания и арест на срок до 15 суток. The Village выяснил, что говорить работодателю, если вас задержали, и законно ли увольнять работника из-за ареста.
Текст
Иван Жданов
руководитель юридического отдела ФБК
Попытки увольнения из-за ареста есть, но привлечение к административной ответственности является вынужденным прогулом — работодатель не имеет права увольнять сотрудника, поскольку в таком случае вводилась бы дополнительная ответственность, не предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях. Судебная практика показывает, что увольнение работников, которых привлекли к ответственности, признается незаконным, поскольку человек не мог появиться на работе по объективным, не зависящим от него причинам. Единственное, период задержания работнику не оплатят.
Если вас задержали, необходимо уведомить работодателя о сложившейся ситуации, сообщить, когда закончится арест. Он должен учесть это как вынужденный прогул.
Оксана Опаренко
адвокат правозащиты «Открытой России»
Арест и задержание являются уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Об этом говорит и судебная практика: президиум Московского областного суда в своем постановлении указывает, что арест относится к уважительным причинам отсутствия работника на рабочем месте, поскольку от его желания или нежелания исполнять свои трудовые обязанности ничего не зависит.
В законодательстве не содержится четкий порядок оформления отсутствия сотрудника на рабочем месте по причине административного ареста. Но, как показывает практика, оформляется это следующим образом: работодатель составляет акт неявки сотрудника на работу, где указывается дата отсутствия, и акт сохраняется до момента появления сотрудника на работе. Ему, в свою очередь, нужно предоставить официальные документы, подтверждающие отсутствие по уважительной причине: протокол об административном задержании и справку об отбывании ареста в специальном приемнике. Там должно быть указано точное время задержания и освобождения, а также срок ареста.
За работником сохраняется средний заработок, если период ареста совпадает с нерабочими периодами, за которые сохраняется средний заработок (например, с ежегодным оплачиваемым отпуском). Но, если сослаться на статью 129 Трудового кодекса, зарплата является вознаграждением за труд работника, а поскольку арестованный не может исполнять свои обязанности, то и оснований для начисления зарплаты нет.
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