Арест и задержание являются уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Об этом говорит и судебная практика: президиум Московского областного суда в своем постановлении указывает, что арест относится к уважительным причинам отсутствия работника на рабочем месте, поскольку от его желания или нежелания исполнять свои трудовые обязанности ничего не зависит.

В законодательстве не содержится четкий порядок оформления отсутствия сотрудника на рабочем месте по причине административного ареста. Но, как показывает практика, оформляется это следующим образом: работодатель составляет акт неявки сотрудника на работу, где указывается дата отсутствия, и акт сохраняется до момента появления сотрудника на работе. Ему, в свою очередь, нужно предоставить официальные документы, подтверждающие отсутствие по уважительной причине: протокол об административном задержании и справку об отбывании ареста в специальном приемнике. Там должно быть указано точное время задержания и освобождения, а также срок ареста.

За работником сохраняется средний заработок, если период ареста совпадает с нерабочими периодами, за которые сохраняется средний заработок (например, с ежегодным оплачиваемым отпуском). Но, если сослаться на статью 129 Трудового кодекса, зарплата является вознаграждением за труд работника, а поскольку арестованный не может исполнять свои обязанности, то и оснований для начисления зарплаты нет.