Есть вопросМожно ли через суд наказать Роскомнадзор за «поломку интернета»
И как бизнесу возместить убытки, понесенные в результате блокировки разных сервисов
В прошедшие выходные пользователи пожаловались на перебои в работе крупнейшего поисковика Google, а затем его сервисов Gmail и Google Docs — оказалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким IP-адресам Google, пытаясь заблокировать Telegram. За неделю, в течение которой ведомство блокирует мессенджер, возникали неполадки в работе облачного хостинга Amazon, социальной сети «Одноклассники», мессенджеров Viber, Skype и Slack, стримингового сервиса Spotify, радиостанции «Говорит Москва» и еще кучи сайтов. В интернете даже стали шутить, что Роскомнадзор смог заблокировать весь интернет, но не Telegram. В связи с этим The Village спросил экспертов, могут ли компании, работа которых пострадала из-за ошибочных действий Роскомнадзора, подать на него в суд и возместить понесенные убытки?
Макс Оленичев
юрист «Команды 29»
Пострадавшие от действий Роскомнадзора могут обратиться с исками к нему в суд и потребовать взыскать причиненные убытки. При этом стоит опираться на статью 15 Гражданского кодекса РФ. Для удовлетворения иска судом необходимо будет доказать:
— незаконность блокировки ресурса, которым пользовалась компания (иными словами: то, что Роскомнадзор без законных оснований включил адрес в число заблокированных);
— невозможность работы сервисов, которыми пользуется компания;
— причинно-следственную связь между блокировкой ресурса и невозможностью использовать сервисы;
— факт того, что эти сервисы в компании действительно не работали.
Государственный орган мог ограничивать доступ пользователей только к тем ресурсам, которые имеют непосредственное отношение к Telegram, но никакие иные. Если суды или генеральная прокуратура (в ряде случаев) не выносили решений о блокировке иных ресурсов, то такие действия незаконны. Но этот аспект в каждом конкретном деле в суде придется доказывать.
Также необходимо подтвердить размер понесенных убытков или неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Упущенная выгода очень редко возмещается российскими судами, а что касается реального ущерба, то в случае доказанности всех обозначенных выше элементов такой иск может быть удовлетворен судом. В случае если Роскомнадзор не докажет в суде, что блокировка произошла не по его вине, суд может взыскать сумму убытков в разумных размерах.
Дмитрий Колбасин
представитель «Агоры»
Тут нужно подсчитать и обосновать понесенный ущерб. Если это можно сделать, то дальше алгоритм будет таким:
Удостовериться, что дело действительно связано с блокировкой, что это не техническая проблема сервера и не DDоS-атака.
Зафиксировать доказательства: проверить наличие доменного имени сайта и IP-адреса в реестре РКН; cделать скриншоты этой страницы, а также страницы сайта с заглушкой оператора связи; обратиться в РКН по адресу [email protected] с запросом о причинах блокировки; обратиться с жалобой на недоступность сайта к интернет-провайдеру, зафиксировать ответ (в случае звонка — записав разговор с сотрудником поддержки); получить сертификат на доменное имя сайта (это можно сделать у регистратора) либо сделать распечатку страницы whois.com, если там указаны ваши реквизиты.
Обратиться с административным иском о признании незаконными действий и решений Роскомнадзора в суд (если сайт используется для коммерческой деятельности, предпочтительнее арбитраж, если нет — суд общей юрисдикции). В какой конкретно суд обращаться, лучше дополнительно проконсультироваться.
В случае если блокировка осуществляется на основании решения Генпрокуратуры (это будет указано в реестре либо в уведомлении РКН, которые вы, возможно, получили), иск следует предъявлять Генпрокуратуре и РКН одновременно.
В случае признания действий государственных органов незаконными у вас появится возможность требовать возмещения причиненного имущественного ущерба. Поэтому с самого начала необходимо фиксировать доказательства расходов и ущерба (например, подтверждение оплаты за смену IP-адреса или расходы, связанные с простоем, выплатами возмещения клиентам, расходами на юриста и тому подобное).
В случае отказа в удовлетворении иска и после прохождения четырех инстанций можно обращаться в Европейский суд по правам человека. Срок подачи жалоб — шесть месяцев со дня вынесения определения по второй кассационной жалобе.
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