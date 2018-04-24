Пострадавшие от действий Роскомнадзора могут обратиться с исками к нему в суд и потребовать взыскать причиненные убытки. При этом стоит опираться на статью 15 Гражданского кодекса РФ. Для удовлетворения иска судом необходимо будет доказать:

— незаконность блокировки ресурса, которым пользовалась компания (иными словами: то, что Роскомнадзор без законных оснований включил адрес в число заблокированных);

— невозможность работы сервисов, которыми пользуется компания;

— причинно-следственную связь между блокировкой ресурса и невозможностью использовать сервисы;

— факт того, что эти сервисы в компании действительно не работали.

Государственный орган мог ограничивать доступ пользователей только к тем ресурсам, которые имеют непосредственное отношение к Telegram, но никакие иные. Если суды или генеральная прокуратура (в ряде случаев) не выносили решений о блокировке иных ресурсов, то такие действия незаконны. Но этот аспект в каждом конкретном деле в суде придется доказывать.

Также необходимо подтвердить размер понесенных убытков или неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Упущенная выгода очень редко возмещается российскими судами, а что касается реального ущерба, то в случае доказанности всех обозначенных выше элементов такой иск может быть удовлетворен судом. В случае если Роскомнадзор не докажет в суде, что блокировка произошла не по его вине, суд может взыскать сумму убытков в разумных размерах.