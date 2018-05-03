Есть вопросКак современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки?
Отвечают кураторы, художник и сотрудница музея
19 апреля коллекцию Государственной Третьяковской галереи пополнили работы современных российских художников: Владимира Логутова, Дмитрия Венкова, Арсения Жиляева, Ирины Кориной, Егора Кошелева, Миши Most, Алексея Булдакова и Анастасии Потемкиной, Евгения Гранильщикова, Эльдара Ганеева, Евгения Римкевича, группировки «ЗИП» и Recycle Group.
Работы в дар галерее передал Фонд поддержки современного искусства «Винзавод»: впервые в отечественной практике музей классического искусства принимает в дар столько работ современных художников от частного арт-центра. Все авторы — участники юбилейного цикла «Прощание с вечной молодостью», которые, по замыслу куратора проекта, перешли из статуса «молодых» художников в статус «состоявшихся».
The Village узнал, что дает художнику присутствие в классическом музее и что нужно сделать, чтобы увековечить свою работу для потомков.
Каким образом искусство попадает в коллекции классических музеев?
Татьяна Карпова
заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе
Решения о приеме работ в коллекцию принимаются коллегиально на экспертной фондово-закупочной комиссии (ЭФЗК), куда входят ведущие специалисты всех научных отделов музея, а также главный хранитель, реставраторы и заведующий отделом технологических исследований. Возглавляет комиссию заместитель генерального директора по научной работе.
Мы принимаем далеко не все произведения. Наши фонды не бесконечные, и мы не можем заполнять собрание произведениями, которые заведомо будут в запасниках и не украсят экспозицию.
В советские годы собрание музея регулярно пополнялось за счет государственных закупок с выставок и из мастерских официально признанных художников. В 1990-е годы по экономическим причинам этот процесс был приостановлен. В 2000-х — первой половине 2010-х закупки Министерства культуры России в фонды Третьяковской галереи продолжились, но в небольших количествах. В результате ключевые произведения крупнейших современных художников разошлись по частным коллекциям в России и за рубежом, а в собрании Третьяковской галереи образовались значительные лакуны в произведениях 1960-х — 2000-х годов. Сейчас стоимость работ, необходимых музею, чтобы заполнить эти пробелы, слишком высока. Мы очень рассчитываем, что исправить такую ситуацию и помочь галерее могут только крупные меценаты и дарители, а также сами художники.
Почему современному художнику нужно попасть в коллекцию классического музея?
Анна Зайцева
куратор Мультимедиа Арт Музея, лауреат премии «Инновация» в номинации «Кураторский проект»
Если рассматривать классический музей как хранителя устоявшейся традиции, то современный художник, попадая в такой контекст, безусловно, приобретает новый статус. Он получает признание музейного искусствоведческого сообщества, и его работы оказываются в одном собрании с общепризнанными шедеврами.
В то же время, я осмелюсь предположить, что для художника самое важное, чтобы его произведения жили. Жить они могут, только экспонируясь на выставках: когда они видны, когда вокруг них происходит интеллектуальная работа. Попав в классический музей, художник, конечно, может указать в своем CV информацию о том, что его произведения вошли в собрание статусного музея, и это, несомненно, будет преимуществом для его биографии. Важно, однако, чтобы его работы не просто хранились в запасниках. Как мне кажется, прежде всего современный художник хотел бы, чтобы его работы продолжали выставляться, осмысляться и вступать во взаимодействие с другими произведениями. И поэтому тем художникам, которые оказались в собрании классических музеев, я искренне желаю, чтобы эти их произведения ждала дальнейшая бурная выставочная судьба.
Как художнику попасть не просто в запасник, а в экспозицию классического музея?
Екатерина Иноземцева
куратор Музея современного искусства «Гараж»
Вопрос, как минимум, о вечности. Более того, его постановка раскладывается на несколько вполне самостоятельных сюжетов, которые тянут за собой дискуссию. И это касается и постоянной музейной экспозиции, ее значения, смены функционала, телеологии, если угодно, жизненных циклов и задач самого художника.
Однако мне представляется, что в любом случае речь должна идти о программном интересе отдельно взятого музея к современному искусству, часто его радикальным и, так сказать, неудобным формам. Более того, этот интерес должен существовать в модусе «здесь и сейчас», то есть разворачиваться синхронно с актуальным художественным процессом.
Это касается не только деятельности музейных кураторов, но и музейного менеджмента, который в условиях хронической нехватки закупочных бюджетов продолжает искать дополнительные ресурсы для закупок молодого современного искусства.
Важно также в рамках выставочной деятельности — сменных, временных экспозиций — вести осмысленную работу с актуальными художниками, перенастраивать саму систему, возвращая в музей живую энергию собирательства «по горячим следам», как делали все великие институции и собиратели.
С какими институциями надо сотрудничать современному художнику, чтобы попасть в классический музей, и в каких проектах принимать участие?
Николай Палажченко
куратор, арт-критик, искусствовед, автор выставочного цикла ЦСИ «Винзавод» «Прощание с вечной молодостью»
Хорошие художники сотрудничают с самыми разными институциями, иногда совсем небольшими и очень странными. Что можно посоветовать художнику, так это не заниматься активным самопродвижением и self-маркетингом. Это точно тупик. Надо заниматься тем, что интересно с творческой точки зрения, а не пытаться делать карьеру. На самом деле, музеи и профессиональные институции самостоятельно проводят необходимые исследования и находят художников, которых считают важными на данном этапе своей работы. К тому же в зависимости от эпохи конъюнктура меняется и те авторы, которые нравятся экспертам сейчас, совершенно не обязательно будут столь же привлекательны для историков искусства будущего. На мой взгляд, самое главное для современного художника — хорошая профессиональная галерея, которая откроет ему путь не только в классический музей, но и другие карьерные возможности.
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