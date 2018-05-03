Решения о приеме работ в коллекцию принимаются коллегиально на экспертной фондово-закупочной комиссии (ЭФЗК), куда входят ведущие специалисты всех научных отделов музея, а также главный хранитель, реставраторы и заведующий отделом технологических исследований. Возглавляет комиссию заместитель генерального директора по научной работе.

Мы принимаем далеко не все произведения. Наши фонды не бесконечные, и мы не можем заполнять собрание произведениями, которые заведомо будут в запасниках и не украсят экспозицию.

В советские годы собрание музея регулярно пополнялось за счет государственных закупок с выставок и из мастерских официально признанных художников. В 1990-е годы по экономическим причинам этот процесс был приостановлен. В 2000-х — первой половине 2010-х закупки Министерства культуры России в фонды Третьяковской галереи продолжились, но в небольших количествах. В результате ключевые произведения крупнейших современных художников разошлись по частным коллекциям в России и за рубежом, а в собрании Третьяковской галереи образовались значительные лакуны в произведениях 1960-х — 2000-х годов. Сейчас стоимость работ, необходимых музею, чтобы заполнить эти пробелы, слишком высока. Мы очень рассчитываем, что исправить такую ситуацию и помочь галерее могут только крупные меценаты и дарители, а также сами художники.