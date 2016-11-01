Московские власти хотят разгрузить Центральный административный округ, сделав невыгодным ведение бизнеса в центре столицы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве и Москомархитектуре.

По данным издания, в центре Москвы введут повышенный налог на землю и недвижимость. Одновременно с этим в генеральном плане развития города пропишут создание новых деловых районов за пределами центра. Они получат особый правовой статус — наподобие территорий опережающего развития — и будут работать со льготными налоговыми условиями.

Предполагается, что новые деловые районы образуются на пересечении транспортных коридоров — около станций Московского центрального кольца, рядом с Третьим пересадочным контуром метро, около Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, Южной рокады, набережной Москвы-реки и перспективных станций метро. По замыслу властей, всего таких районов будет девять. В каждом из них должно появиться до 300 тысяч рабочих мест, а также зоны для строительства жилья и общественные здания.

Новый план развития Москвы собираются принять до июля 2017 года. Нынешний был одобрен в 2010 году при мэре Юрии Лужкове и, как заявляли городские чиновники, уже не соответствует потребностям города. В частности, эксперты указывают на возникший «структурный дисбаланс», который выражается в том, что в центре столицы находятся 40 % рабочих мест, а проживает всего 8-9 % населения, что ведет к перегрузке ЦАО.