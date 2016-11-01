Финский ретейлер Stockmann выставил на продажу последний актив компании в России — торговый центр «Невский центр», расположенный на пересечении площади Восстания и Невского проспекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в компании.

Площадь центра составляет порядка 97 тысяч квадратных метров, в проект вложили около 185 миллионов долларов.

В ноябре 2015 года финская компания объявила о продаже всех магазинов в России. К этому решению менеджмент Stockmann подтолкнули убытки, связанные с девальвацией рубля. После продажи единственным активом компании остался «Невский центр». Эксперты оценивают стоимость торгового центра в 150-240 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Stockmann остается крупнейшим владельцем недвижимости на Невском проспекте. В рейтинге издания «Деловой Петербург» финская компания заняла первое место, обойдя других крупных собственников.