Немецкая фармацевтическая компания Bayer намерена расширить сотрудничество в петербургским заводом «Полисан». В частности, предполагается локализовать в городе производство лекарства от инсульта, сообщает «Газета.Ру».

О планах по сотрудничеству с петербургским заводом рассказал гендиректор представительства Bayer в СНГ Нильс Хессманн. По его словам, производство препаратов Bayer в Петербурге планируют начать с 2019 года.

Немецкая компания предоставит российским партнерам необходимые консультации, а также фармацевтические субстанции, технологии и производственный опыт.

10 ноября компании начнут совместное производство рентгеноконтрастных веществ.