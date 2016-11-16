У «Ростелекома» появились услуги мобильной связи на территории Москвы, Санкт-Петербурга и еще 63 регионов России. Об этом сообщается на сайте компании. Там же представлены новые тарифы.

Цена «Базового» тарифа начинает от 270 рублей в месяц за 700 бесплатных минут по России и один гигабайт безлимитного интернета. Чтобы подключиться и получить бесплатную сим-карту, необходимо пользоваться одной из других услуг, предоставляемых компанией (интернет, телевидение или домашняя телефония), или подключить ее. Сим-карты можно получить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

К 2017 году оператор планирует создать единый счет, с помощью которого можно будет объединить траты на мобильную связь, домашний телефон, интернет и телевидение.