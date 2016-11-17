Петербургский автомобильный дилер «Максимум» открыл интернет-магазин автомобилей Carmart, сообщили The Village в пресс-службе компании. Сервис позволяет совершить покупку машины без посещения дилерского центра.

В магазине доступны как подержанные машины разных марок, так и новые автомобили брендов Hyundai, Ford, Mitsubishi, Suzuki и Honda. Автомобили будут доставлять по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Инвестиции в проект со стороны автохолдинга составили более одного миллиона долларов. В Carmart ко второй половине 2017 года готовятся выйти на ежемесячный объем в 50 автомобилей, проданных онлайн», — рассказали в пресс-службе компании.