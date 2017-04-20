Основательница бренда Asya Malbershtein, дизайнер Анастасия Швачко рассказала The Village, что ее деловой партнер и генеральный директор компании Мария Слинькова пытается незаконно захватить их бизнес.

3 марта Швачко вывели из состава учредителей компании, затем ей закрыли доступ к корпоративной почте и страницам бренда в социальных сетях. Производственные помещения, расположенные на набережной Обводного канала в Петербурге, закрылись. Оборудование и материалы вывезли в неизвестном направлении.

Анастасия Швачко оценивает стоимость вывезенных материалов и оборудования в 15 миллионов рублей. «У нас еще были склады готовой продукции и кожи. Склад кожи располагался на двух этажах, кожи очень много. Фирма может в спокойном режиме еще полгода работать за счет этого склада. Также у нас есть склад фурнитуры, который тоже был забит. Активов у фирмы достаточно много», — отметила она.

Основательница бренда намерена обратиться в суд. «Я не готова дарить свой бизнес. У меня есть юрист, мы будем действовать в рамках закона. Пишем письма, подаем в суд», — подчеркнула она.

Мария Слинькова заявила The Village, что прокомментирует заявление Анастасии Швачко позднее. «Мы готовим документальные факты, чтобы не давать комментарии в эмоциональном ключе», — объяснила она.

Бренд Asya Malbershtein был основан Анастасией Швачко в 2008 году. Через несколько лет Мария Слинькова вошла в бизнес на правах партнера. Швачко занималась творческой составляющей проекта, Слинькова взяла на себя делопроизводство и коммерческую деятельность.