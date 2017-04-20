Шведская сеть IKEA запускает интернет-магазин в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс». Интернет-магазин для москвичей заработал 20 апреля. В Петербурге и Ленобласти продажи через интернет запустят 24 апреля.

До конца 2017 года шведская компания планирует запустить интернет-магазины во всех регионах России, где есть магазины IKEA.

На первом этапе в интернет-магазине представят около 5 тысяч товаров. Минимальная стоимость доставки для покупок весом менее 30 килограммов составит 349 рублей. Доставлять товары будут партнеры ретейлера.

Интернет-магазины IKEA уже работают в нескольких регионах России. Первый из них запустился в 2013 году в Омске. Затем онлайн-продажами охватили еще несколько десятков крупных городов Сибири и Дальнего Востока.