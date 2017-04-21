В субботу, 22 апреля, в торговом центре «Гагаринский» в Москве откроется флагманский магазин китайского производителя электроники Meizu. Об этом сообщается на официальном сайте компании в России.

Открытие состоится в 12:00. 22 и 23 апреля покупатели смогут приобрести смартфоны и аксессуары Meizu со скидкой до 30 %. Некоторые модели телефонов будут продаваться на 4 тысячи дешевле обычной цены. Также в первые дни работы магазина посетителям бесплатно раздадут чехлы, бамперы, пленки и стекла для уже ушедших из продажи смартфонов Meizu MX2, MX3, MX4, MX4 PRO, M1 NOTE, MX5 и PRO 5.

С 23 апреля флагманский магазин Meizu в Москве будет работать с 10 до 22 часов, без выходных.